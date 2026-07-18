Em baixa, Pedro Raul enfrenta impasse para deixar o Corinthians
Custo salarial dificulta a transferência do atacante
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O atacante Pedro Raul vive um momento delicado no Corinthians. Com pouca moral junto à comissão técnica de Fernando Diniz e dificuldades nas negociações para deixar o clube, o futuro do jogador de 29 anos segue incerto.
Desde o início da temporada, o Corinthians recebeu consultas de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro interessados em Pedro Raul. No entanto, os altos salários do atacante têm sido o principal entrave para um acordo, dificultando o avanço das negociações.
O caso mais recente envolve o Fortaleza. O Lance! apurou que o Corinthians recebeu uma consulta informal envolvendo Pedro Raul. As conversas também não evoluíram por causa dos valores financeiros. O Leão busca um centroavante e chegou a negociar a contratação de Tiquinho Soares, ex-Santos, mas também não houve acordo em razão dos salários.
Outro clube ao qual Pedro Raul foi oferecido foi o Coritiba, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. As tratativas, porém, também não avançaram devido ao custo salarial do atacante. O interesse do clube paranaense foi divulgado inicialmente pelo jornalista Rogério Scarione.
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Dois clubes negociaram com o Corinthians em março
O Corinthians também recebeu sondagens pelo atacante Pedro Raul de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro no mês de março.
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Os clubes interessados eram Vitória e Remo. Naquele momento, Timão informou que só pretendia liberar o atleta por empréstimo caso as equipes aceitem arcar com o salário integral de Pedro Raul.
O Lance! apurou que o Remo não tem condições de assumir sozinho os salários do atacante. Segundo ouviu a reportagem, os vencimentos do jogador estão acima do limite financeiro do clube.
Pedro Raul no Corinthians
O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Pela equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. O time nordestino acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão, e o jogador retornou ao Corinthians.
Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros após o fim da temporada. Um deles foi o Internacional. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.
Pedro Raul — Corinthians (2026)
- 24 jogos (4 titular)
- 2 assistências
- 254 min p/ participar de gol
- 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
- 29% de pontaria na finalização
- 0% de conversão de chances claras
- 1 grande chance criada
- 55% de eficiência nos duelos aéreos
- Nota Sofascore 6.46
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Pedro Raul pelo Corinthians
- 62 jogos (17 titular)
- 4 gols
- 3 assistências
- 267 min p/ participar de gol
- 14.8 chutes para marcar cada gol
- 1.0 finalização por jogo (0.3 no gol)
- 36% de pontaria na finalização
- 25% de conversão de chances claras
- 0.3 passe decisivo por jogo
- 5 grandes chances criadas
- 47% de eficiência nos duelos aéreos
- Nota Sofascore 6.66
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