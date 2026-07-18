logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Em baixa, Pedro Raul enfrenta impasse para deixar o Corinthians

Custo salarial dificulta a transferência do atacante

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
18/07/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Pedro Raul com as mãos na cabeça
Pedro Raul tem saída travada no Corinthians por causa dos salários (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

O atacante Pedro Raul vive um momento delicado no Corinthians. Com pouca moral junto à comissão técnica de Fernando Diniz e dificuldades nas negociações para deixar o clube, o futuro do jogador de 29 anos segue incerto.

  • Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

    Memphis volta às redes e aumenta mistério sobre futuro no Corinthians

    Corinthians
    Há 18 horas
  • Camisa do Corinthians para o duelo contra o Cascavel

    Cavese anuncia contratação de Rafael Juwer, ex-goleiro da base do Corinthians

    Corinthians
    Há 13 horas
  • André faz sinal de "silêncio" em jogo do Corinthians

    Corinthians: André supera fase difícil, recupera prestígio e volta ao radar europeu

    Corinthians
    Há 1 dia

    • Desde o início da temporada, o Corinthians recebeu consultas de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro interessados em Pedro Raul. No entanto, os altos salários do atacante têm sido o principal entrave para um acordo, dificultando o avanço das negociações.

    continua após a publicidade

    O caso mais recente envolve o Fortaleza. O Lance! apurou que o Corinthians recebeu uma consulta informal envolvendo Pedro Raul. As conversas também não evoluíram por causa dos valores financeiros. O Leão busca um centroavante e chegou a negociar a contratação de Tiquinho Soares, ex-Santos, mas também não houve acordo em razão dos salários.

    Outro clube ao qual Pedro Raul foi oferecido foi o Coritiba, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. As tratativas, porém, também não avançaram devido ao custo salarial do atacante. O interesse do clube paranaense foi divulgado inicialmente pelo jornalista Rogério Scarione.

    continua após a publicidade
    Pedro Raul durante treinamento do Corinthians
    Pedro Raul foi alvo de Inter, Fortaleza e Coritiba, mas valores impedem acerto (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Lionel Scaloni, treinador da Argentina, e Luis de La Fuente, comandante da Espanha, se cumprimentando em coletiva de imprensa antes da final da Copa do Mundo.

    Espanha e Argentina se enfrentam na final da Copa com elencos bilionários; veja cifras

    Lance! Negócios
    Há 1 hora
  • Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/07/2026)

    Onde Assistir
    Há 14 horas
  • Mario Kempes

    Final da Copa de 1978: Em casa, Argentina realiza sonho e é campeã do mundo

    Lancepédia
    Há 7 horas

    • Dois clubes negociaram com o Corinthians em março

    Corinthians também recebeu sondagens pelo atacante Pedro Raul de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro no mês de março.

    ➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

    Os clubes interessados eram Vitória e Remo. Naquele momento, Timão informou que só pretendia liberar o atleta por empréstimo caso as equipes aceitem arcar com o salário integral de Pedro Raul.

    Lance! apurou que o Remo não tem condições de assumir sozinho os salários do atacante. Segundo ouviu a reportagem, os vencimentos do jogador estão acima do limite financeiro do clube.

    continua após a publicidade

    Pedro Raul no Corinthians

    O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Pela equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. O time nordestino acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão, e o jogador retornou ao Corinthians.

    Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros após o fim da temporada. Um deles foi o Internacional. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.

    continua após a publicidade

    Pedro Raul — Corinthians (2026)

    1. 24 jogos (4 titular)
    2. 2 assistências
    3. 254 min p/ participar de gol
    4. 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol)
    5. 29% de pontaria na finalização
    6. 0% de conversão de chances claras
    7. 1 grande chance criada
    8. 55% de eficiência nos duelos aéreos
    9. Nota Sofascore 6.46

    ➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

    Pedro Raul pelo Corinthians

    1. 62 jogos (17 titular)
    2. 4 gols
    3. 3 assistências
    4. 267 min p/ participar de gol
    5. 14.8 chutes para marcar cada gol
    6. 1.0 finalização por jogo (0.3 no gol)
    7. 36% de pontaria na finalização
    8. 25% de conversão de chances claras
    9. 0.3 passe decisivo por jogo
    10. 5 grandes chances criadas
    11. 47% de eficiência nos duelos aéreos
    12. Nota Sofascore 6.66

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Fernando Diniz faz sinal com as mãos durante treino do Corinthians

    Corinthians

    Diniz comanda treino tático do Corinthians de olho no Remo

    Há 9 horas
    Yago Gonçalves antes de entrar em campo

    Corinthians

    Filho do Terrão, volante rescinde com o Corinthians e acerta com clube da Série D

    Há 10 horas
    Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

    Corinthians

    Memphis volta às redes e aumenta mistério sobre futuro no Corinthians

    Há 18 horas
    Camisa do Corinthians para o duelo contra o Cascavel

    Corinthians

    Cavese anuncia contratação de Rafael Juwer, ex-goleiro da base do Corinthians

    Há 18 horas
    André faz sinal de "silêncio" em jogo do Corinthians

    Corinthians

    Corinthians: André supera fase difícil, recupera prestígio e volta ao radar europeu

    Há 1 dia
    Felipe Teresa foge da marcação de jogadores do Palmeiras

    Fora de Campo

    Atacante do Palmeiras faz golaço do meio-campo contra o Corinthians no Sub-20; assista

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Pedro Milans em dividida durante treino do Corinthians

    Corinthians intensifica preparação, e Diniz faz testes em treino tático

    André comemora gol pelo Corinthians

    Juventus estuda oferta para contratar André, do Corinthians

    Rafael Guanaes com o boné do Mirassol

    Ex-Corinthians, Inter e Cruzeiro: Mirassol anuncia seis reforços

    Arte Palmeiras x Corinthians

    Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20

    Goleiro Kauê com a camisa do Corinthians

    De promessa da base a multa milionária: a ascensão de Kauê no Corinthians

    Elenco do Corinthians durante trabalho no CT

    Em transição física, Hugo e Vitinho ficam mais perto de voltar ao Corinthians

    Atacante Wilfried Zaha com a camisa do Charlotte FC

    Ex-atacante da seleção da Inglaterra é oferecido ao Corinthians

    Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians

    Corinthians avança por Wesley e busca solução para transfer ban

    Pedro Raul durante treinamento do Corinthians

    Pedro Raul, do Corinthians, recebe sondagem do Fortaleza e Coritiba

    Goleiro Kauê com a camisa do Corinthians

    Corinthians acerta renovação de Kauê com contrato até 2031

    Denner com a camisa do Corinthians durante jogo

    Corinthians libera joia da base para assinar com o Chelsea

    Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, à beira do campo no duelo com a Chapecoense pelo Brasileirão

    Palmeiras de 'erro zero' é destaque entre defesas do Brasileirão; veja números

    Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão

    Da eficiência do Palmeiras à imprecisão do Vasco: os ataques do Brasileirão em números