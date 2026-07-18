Em baixa, Pedro Raul enfrenta impasse para deixar o Corinthians Custo salarial dificulta a transferência do atacante

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O atacante Pedro Raul vive um momento delicado no Corinthians. Com pouca moral junto à comissão técnica de Fernando Diniz e dificuldades nas negociações para deixar o clube, o futuro do jogador de 29 anos segue incerto.

Desde o início da temporada, o Corinthians recebeu consultas de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro interessados em Pedro Raul. No entanto, os altos salários do atacante têm sido o principal entrave para um acordo, dificultando o avanço das negociações.

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O caso mais recente envolve o Fortaleza. O Lance! apurou que o Corinthians recebeu uma consulta informal envolvendo Pedro Raul. As conversas também não evoluíram por causa dos valores financeiros. O Leão busca um centroavante e chegou a negociar a contratação de Tiquinho Soares, ex-Santos, mas também não houve acordo em razão dos salários.

Outro clube ao qual Pedro Raul foi oferecido foi o Coritiba, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. As tratativas, porém, também não avançaram devido ao custo salarial do atacante. O interesse do clube paranaense foi divulgado inicialmente pelo jornalista Rogério Scarione.

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Pedro Raul foi alvo de Inter, Fortaleza e Coritiba, mas valores impedem acerto (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Dois clubes negociaram com o Corinthians em março

O Corinthians também recebeu sondagens pelo atacante Pedro Raul de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro no mês de março.

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Os clubes interessados eram Vitória e Remo. Naquele momento, Timão informou que só pretendia liberar o atleta por empréstimo caso as equipes aceitem arcar com o salário integral de Pedro Raul.

O Lance! apurou que o Remo não tem condições de assumir sozinho os salários do atacante. Segundo ouviu a reportagem, os vencimentos do jogador estão acima do limite financeiro do clube.

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Pedro Raul no Corinthians

O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Pela equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. O time nordestino acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão, e o jogador retornou ao Corinthians.

Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros após o fim da temporada. Um deles foi o Internacional. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.

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Pedro Raul — Corinthians (2026)

24 jogos (4 titular) 2 assistências 254 min p/ participar de gol 0.7 finalizações por jogo (0.2 no gol) 29% de pontaria na finalização 0% de conversão de chances claras 1 grande chance criada 55% de eficiência nos duelos aéreos Nota Sofascore 6.46

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Pedro Raul pelo Corinthians

62 jogos (17 titular) 4 gols 3 assistências 267 min p/ participar de gol 14.8 chutes para marcar cada gol 1.0 finalização por jogo (0.3 no gol) 36% de pontaria na finalização 25% de conversão de chances claras 0.3 passe decisivo por jogo 5 grandes chances criadas 47% de eficiência nos duelos aéreos Nota Sofascore 6.66

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