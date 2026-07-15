Corinthians avança por Wesley e busca solução para transfer ban Atacante revelado no Parque São Jorge pode retornar ao clube

O Corinthians está confiante na contratação do atacante Wesley. O clube paulista chegou a um acordo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, detentor dos direitos econômicos do jogador, e agora trabalha para superar o último obstáculo da negociação.

O acordo prevê um empréstimo de um ano, com divisão dos salários entre os clubes. Neste momento, o principal foco da diretoria é derrubar o transfer ban imposto pela Fifa para concluir a operação e oficializar a contratação do atacante.

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Do Corinthians ao Al-Nassr: trajetória de Wesley

O Corinthians negociou Wesley com o Al-Nassr em agosto de 2024. O clube saudita pagou US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) pela transferência, com mais US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) previstos em bônus por metas atingidas.

Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

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Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Na última temporada, Wesley atuou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha. O atacante disputou cinco partidas pela equipe e fez parte do elenco que conquistou o título da Copa do Rei.

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Wesley está de saída do Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Com transfer ban ativo, Corinthians busca evitar nova punição

Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024. A venda de jogadores pode ser um importante aliado para aliviar a crise.

Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

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Esse, no entanto, não é o único problema. O Corinthians foi condenado no começo de junho pela Fifa pelo não pagamento ao New York City, dos Estados Unidos, referente à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno, ocorrida em abril do ano passado. O clube paulista tem prazo de 45 dias para quitar o valor e pode sofrer transfer ban caso a obrigação não seja cumprida.

O Timão terá de pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) e pode voltar a sofrer um transfer ban em caso de inadimplência.

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Além dos valores principais, o Corinthians também terá de arcar com juros de 15% ao ano, calculados desde agosto de 2025, US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) de multa destinada à Fifa e US$ 21 mil (cerca de R$ 105 mil) em custas processuais.

Cabe ressaltar que o clube ainda tenta reverter a decisão por meio de recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

Nesta semana, o clube também foi punido pela Fifa e sofreu um novo transfer ban. A sanção desta vez é referente ao não pagamento das multas aplicadas em três processos distintos de transfer ban, envolvendo as contratações de José Martínez, Charles e Talles Magno.

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A Fifa determina que os clubes punidos com a sanção arquem, além da dívida original, com uma multa adicional. O Corinthians, porém, ainda não quitou os valores referentes a nenhum dos três processos.

O montante devido é de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,151 milhão na cotação atual).

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