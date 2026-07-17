Diniz comanda treino tático do Corinthians de olho no Remo quipe se prepara para sequência decisiva da temporada

O elenco do Corinthians realizou mais uma atividade de preparação no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira (17). O treinamento teve como objetivo aprimorar aspectos técnicos e táticos da equipe, de olho na sequência da temporada, com compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

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Os jogadores iniciaram o dia com um trabalho de força na academia. Na sequência, após o aquecimento no gramado, o grupo participou de atividades voltadas ao setor ofensivo, com exercícios de ataque contra defesa, além de triangulações com cruzamentos e finalizações.

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O técnico Fernando Diniz também comandou dois trabalhos táticos de dez contra dez. As atividades tiveram foco na saída de pressão alta, na construção das jogadas e na reação imediata após a perda da posse de bola.

Fernando Diniz comandou atividade tática nesta quarta-feira (15) (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Veja abaixo a sequência de jogos

19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão

21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

Momento do Timão na temporada

No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

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Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

Corinthians em 2026

37 jogos 16V | 11E | 10D 53% de aproveitamento 41 gols marcados (1.1 por jogo) 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

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