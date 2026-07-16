Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao jogo decisivo pelo Brasileirão Sub-20 Equipes se enfrentam pelas quartas de final da competição

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 16h, na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20.

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No primeiro duelo entre as equipes, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 1 a 0, no Parque São Jorge, com gol de Vinicius. Com o resultado, o Verdão ampliou para 15 jogos a invencibilidade sobre o rival na categoria Sub-20, com 11 vitórias e quatro empates no período. A última derrota para o Corinthians aconteceu em 2019.

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Desde o início do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras disputou 20 partidas, com 14 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. A equipe marcou 55 gols e sofreu 23. O artilheiro da competição é Felipe Teresa, com 13 gols.

Com torcida única, os palmeirenses poderão acompanhar o confronto desta quinta-feira (16) gratuitamente na Arena Barueri.

Derrotados por 1 a 0 no jogo de ida, os Filhos do Terrão precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Caso vençam por dois ou mais gols, garantem a classificação. Qualquer outro resultado coloca o Palmeiras na semifinal.

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O técnico William Batista destacou a importância do confronto por se tratar de um dérbi e por valer uma vaga na próxima fase. Na competição, o Corinthians soma 20 jogos, com oito vitórias, cinco empates e sete derrotas.

— Sabemos o tamanho do jogo por ser um clássico, ainda mais sendo decisivo. Chegamos bem preparados e tudo o que foi desenvolvido desde o início da competição nos permite chegar a esta partida na condição de lutar pela vaga, tendo a noção do que é vestir a camisa do Corinthians, e fazer um grande jogo para merecer a classificação — destacou o comandante.

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— Espero que eles aproveitem, desfrutem muito do jogo, coloquem em plenitude tudo aquilo que foi trabalhado e eles façam o que amam, que é jogar futebol — concluiu.

Partida de ida terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Corinthians

⚽ Duelo: Palmeiras x Corinthians

©️ Campeonato: Campeonato Brasileiro Sub-20

🎯 Fase: Quartas de final

📆 Data: quinta-feira, 16 de julho de 2026

⏰ horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri (SP)

📺 Transmissão: Uol (Youtube, Canal Uol e Uol Play)

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