Ex-atacante da seleção da Inglaterra é oferecido ao Corinthians
Atacante de 33 anos soma passagens por clubes da Inglaterra, França, Turquia e Estados Unidos
O Corinthians segue no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e recebeu o nome de Wilfried Zaha, atacante, como opção nas últimas semanas. A contratação do jogador, no entanto, não empolgou a diretoria e não deve avançar.
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Zaha atua pelas pontas do ataque, posição em que o Corinthians tem Wesley, formado nas categorias de base do clube, como uma das principais opções. Nas últimas horas, o clube paulista avançou pela contratação do jovem atacante e busca resolver o transfer ban para concluir a negociação.
A informação de que Zaha foi oferecido ao Corinthians foi divulgada inicialmente pela página Atenção, Vascaínos!.
O atacante vê com bons olhos uma possível chegada ao futebol brasileiro e aguarda a apresentação de um projeto para definir seu futuro. O Lance! apurou, porém, que a principal dificuldade para um acordo seria o próprio Corinthians.
Carreira de Wilfried Zaha
Nascido em Abidjan, na Costa do Marfim, Wilfried Zaha possui dupla nacionalidade e construiu parte da carreira internacional defendendo a Inglaterra. O atacante passou pelas categorias de base da seleção inglesa e chegou a disputar dois jogos pela equipe principal antes de optar por representar a Costa do Marfim.
O melhor momento da carreira de Zaha aconteceu no Crystal Palace, clube pelo qual se tornou um dos principais jogadores da história recente. Pelo time inglês, o atacante disputou 458 partidas, sendo 90 gols marcados e 33 assistências distribuídas.
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Ao longo da trajetória profissional, Zaha soma 610 jogos, com 510 partidas como titular, 118 gols e 51 assistências. Além do Crystal Palace, o jogador também defendeu clubes como Manchester United, Cardiff City, Galatasaray, Lyon e Charlotte FC.
Pela Costa do Marfim, Zaha entrou em campo 36 vezes pela seleção principal, com cinco gols e quatro assistências.
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