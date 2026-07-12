Espanha: Rodri defende Yamal de críticas por desempenho 'abaixo do esperado' Joia do Barcelona chega à semifinal com números abaixo do esperado

Apesar da enorme expectativa existente em torno de Lamine Yamal para a Copa do Mundo de 2026, o jovem de 18 anos ainda não brilhou pela Espanha como se esperava. Em toda a competição, o atacante marcou apenas um gol, na goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, desempenho que o coloca distante de outros nomes de destaque como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Harry Kane.

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O capitão da Espanha, Rodri, defendeu Yamal e apontou o que o jovem precisa apenas de tranquilidade para deslanchar na Copa do Mundo.

— Acho que o Lamine precisa acalmar um pouco essa ansiedade que às vezes tem de querer provar o seu valor. Ele é um jogador extremamente importante para nós pelo que faz, tanto com, quanto sem a bola. Ele é um garoto muito inteligente. É verdade que tem apenas 19 anos e, muitas vezes, precisa ser acalmado em certos momentos da partida — declarou Rodri à imprensa neste sábado (12)em Dallas, às vésperas da semifinal entre Espanha e França.

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— Quando um jogador mostra tamanha maturidade naquela Eurocopa, a gente acaba não se impressionando tanto com o que ele é capaz de fazer quanto se impressionaria em outras circunstâncias. Naquela idade, eu estava apenas começando no futebol profissional, e nem sequer no mais alto nível. Ele tem o futebol dentro dele. É apenas uma questão de encontrar o momento certo, e esperamos que seja importante para nós contra a França. Ele é um garoto muito maduro, que ainda tem margem para melhorar sua compreensão do fluxo de jogo, o que é normal para a idade dele, mas todos nós já sabemos o nível em que ele está — reforçou.