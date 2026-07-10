Amistoso contra o Cascavel pode marcar nova chance para Alex Santana no Corinthians
Meio-campista voltou a integrar o grupo principal e deve ser observado pela comissão técnica
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O Corinthians enfrenta o Cascavel neste domingo (12), às 16h, em amistoso preparatório para a retomada da temporada. Além da oportunidade de rodar o elenco, o técnico Fernando Diniz terá a chance de observar Alex Santana, recém-reintegrado ao grupo e que teve poucas oportunidades desde a chegada do treinador.
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Desde o retorno, Alex Santana atuou apenas uma vez. A participação ocorreu na derrota por 2 a 1 para o Mirassol, fora de casa, em 3 de maio de 2026. O volante foi relacionado para os confrontos contra Vasco, São Paulo, Barra-SC, Botafogo e Grêmio.
No único jogo em que esteve em campo, Alex Santana teve participação discreta em sua única partida na temporada de 2026. O volante esteve em campo por apenas nove minutos, mas conseguiu manter bom aproveitamento na circulação da bola, acertando seis dos sete passes que tentou, além de completar o único lançamento longo realizado.
No período, Alex Santana também registrou uma finalização para fora e contribuiu defensivamente com um corte. O desempenho rendeu nota 6,8 no Sofascore, indicando uma atuação segura dentro do contexto dos poucos minutos recebidos.
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Para a posição, Fernando Diniz conta atualmente com Raniele, Charles, Matheus Pereira, André, Breno Bidon, Carrillo e Allan, além do próprio Alex Santana.
— O Alex Santana é um jogador que eu gosto. Eu já acompanho o Alex há bastante tempo. Ele foi reintegrado, é um cara muito querido pelo grupo. Ele entrou bem no jogo, jogou poucos minutos. Vamos ver para frente. Hoje, estávamos sem o André, Carrillo, tem bastante gente para o setor do meio-campo, principalmente para a posição dele, mas é um jogador que eu gosto — disse Fernando Diniz após o confronto diante do Mirassol.
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Afastamento com o técnico Dorival Júnior
O atleta vinha treinando em separado desde o início da temporada após retornar do empréstimo ao Grêmio e não foi integrado ao elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. A intenção da diretoria era negociá-lo, mas não houve propostas.
Recentemente, nas redes sociais, Alex Santana publicou uma mensagem demonstrando carinho pelo clube. Com a legenda "Relembrar é viver", acompanhada de um vídeo com imagens de suas atuações pelo time do Parque São Jorge, o jogador manifestou abertamente o desejo de permanecer na equipe.
Alex Santana pelo Corinthians
Alex Santana chegou ao Corinthians em julho de 2024 e participou da recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Foram 38 partidas com a camisa do Timão, sendo 17 como titular, com dois gols marcados. Antes de ser emprestado ao Grêmio, em junho de 2025, esteve em campo na campanha que terminou com o título da Copa do Brasil.
Formado nas categorias de base do Internacional, Alex Santana iniciou a carreira profissional no clube gaúcho e, na sequência, foi emprestado ao Criciúma, Guarani e Paraná até ser negociado com o Botafogo, em 2019. Depois, teve passagem pelo futebol europeu no Ludogorets e retornou ao Brasil para defender o Athletico, em 2022.
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Numeros de Alex Santana no Corinthians
- 38 jogos (17 titular)
- 2 gols
- 0.2 passes decisivos por jogo
- 88% acerto no passe
- 61% acerto no passe longo
- 1.1 desarmes por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 2.6 bolas recuperadas por jogo
- 59% eficiência nos duelos
- 0.7 faltas por jogo
- 7 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.76
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