logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Inglaterra divide protagonismo em busca do bicampeonato da Copa do Mundo

Ingleses vão enfrentar a Argentina na semifinal da Copa

PorThiago BragaSão Paulo (SP)
12/07/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
O meio-campista inglês número 10, Jude Bellingham, comemora após marcar seu segundo gol durante o primeiro tempo da prorrogação da partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Inglaterra, no Estádio de Miami, em Miami Gardens
Inglaterra vai em busca do bicampeonato da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

A classificação da Inglaterra para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, conquistada com uma dramática vitória por 2 a 1 sobre a Noruega na prorrogação, consolidou uma transformação silenciosa.

  • Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo

    Inglaterra promete prêmio milionário por título da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Bellingham comemora gol para a Inglaterra diante da Noruega, pelas quartas da Copa do Mundo

    Bellingham exalta Inglaterra após vitória: ‘Encontramos um jeito’

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas
  • Erling Haaland cabisbaixo após eliminação da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo

    Pai de Haaland debocha de classificação da Inglaterra sobre a Noruega

    Fora de Campo
    Há 8 horas

    • A Inglaterra chega à semifinal da Copa do Mundo carregada por seus protagonistas. Harry Kane e Jude Bellingham, com seis gols cada, têm se revezado na tarefa de decidir as partidas para o English Team. Na vitória diante da Noruega, foi a vez de Bellingham brilhar, com dois gols, e garantir a virada por 2 a 1 que recolocou os ingleses na semifinal da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    Os ingleses alcançaram sua quarta semifinal nos últimos cinco grandes torneios, considerando Mundiais e Eurocopas, algo inimaginável para uma seleção que, antes desse ciclo, havia disputado apenas quatro semifinais em toda a sua história. Agora vão reencontrar sua algoz mais famosa na história das Copas: a Argentina.

    Bellingham assume o protagonismo

    O duelo contra a Noruega foi anunciado como o confronto entre Harry Kane e Erling Haaland, dois dos maiores centroavantes do futebol mundial. Em campo, porém, nenhum deles conseguiu dominar a partida. Os treinadores montaram estratégias específicas para reduzir o espaço dos atacantes, e o jogo acabou sendo decidido por quem conseguiu oferecer alternativas.

    continua após a publicidade
  • Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo

    Análise – Inglaterra será primeiro adversário realmente difícil para a Argentina na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

    Argentina x Inglaterra ou Espanha x França? Veja qual jogo a Globo escolheu

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
  • Messi apontando dedo ao árbitro durante Argentina e Suíça

    Messi enquadra árbitro em Argentina x Suíça: 'Fala comigo direito'

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 horas
    • O meio-campista inglês número 10, Jude Bellingham, comemora após marcar seu segundo gol durante o primeiro tempo da prorrogação da partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Inglaterra, no Estádio de Miami, em Miami Gardens
    Bellingham comemora seu segundo gol contra a Noruega (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Foi nesse cenário que Jude Bellingham voltou a mostrar por que se tornou um dos jogadores mais completos de sua geração. Com dois gols, comandou a virada inglesa e chegou aos seis na competição, igualando Harry Kane na artilharia da equipe. A força ofensiva da seleção inglesa deixou de depender exclusivamente de seu camisa 9. Hoje, ela se apoia em dois protagonistas capazes de decidir partidas de maneiras diferentes.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Enquanto Kane fixa os zagueiros e oferece presença constante dentro da área, Bellingham aparece entre as linhas, acelera transições, chega como elemento surpresa e transforma espaços reduzidos em oportunidades. Essa versatilidade explica por que a Inglaterra encontrou soluções mesmo quando seu principal atacante teve atuação discreta.

    continua após a publicidade

    Defesa inglesa vence o duelo contra Haaland

    Se Bellingham resolveu a partida no ataque, a classificação também passou por uma atuação defensiva que sustentou a equipe nos momentos mais delicados.

    Depois de um início consistente, a Inglaterra perdeu o controle do jogo e viu a Noruega crescer, impulsionada pelo gol de Andreas Schjelderup. A pressão aumentou, embora Erling Haaland jamais encontrasse liberdade para transformar sua presença física em domínio da área.

    continua após a publicidade

    O atacante norueguês terminou a partida com apenas 21 toques na bola e 38% de aproveitamento nos passes. Os números não traduzem completamente a sensação de perigo que transmitiu durante boa parte do confronto, mas ajudam a ilustrar o trabalho realizado pela defesa inglesa.

    John Stones foi decisivo ao fechar os espaços quando Alexander Sørloth demorou para acionar Haaland em um contra-ataque que poderia ter ampliado a vantagem norueguesa. Ao lado de Marc Guéhi, o zagueiro liderou uma linha defensiva que conseguiu limitar o melhor atacante adversário sem recorrer a perseguições individuais exageradas. Quando a partida caminhou para a prorrogação, a entrada de Dan Burn fortaleceu ainda mais o jogo aéreo, enquanto Reece James, Djed Spence e Elliot Anderson ajudaram a proteger os corredores e o meio-campo.

    continua após a publicidade

    A classificação, entretanto, também teve um componente inesperado. O gol da vitória nasceu após uma falha do goleiro Nyland, encerrando uma partida em que a Noruega havia conseguido neutralizar boa parte das principais armas inglesas.

    A campanha também ajuda a explicar por que o time segue vivo na luta pelo título. A equipe soma 13 gols, média de 2,2 por partida, produz 15,7 finalizações por jogo, das quais 6,5 encontram o alvo, e constrói seu futebol a partir de um volume elevado de circulação de bola. São 3.126 passes ao longo do torneio, média de 521 por jogo, com 2.805 concluídos e aproveitamento sustentado por uma equipe que também explora muito os lados do campo, acumulando 147 cruzamentos. A produção ofensiva é complementada por 71 finalizações dentro da área e outras 23 de média distância, um retrato de uma seleção capaz de atacar por diferentes caminhos.

    continua após a publicidade

    ➡️ Aposte nas partidas do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Ao embarcar para Atlanta, onde disputará a semifinal da Copa do Mundo, a Inglaterra leva algumas preocupações, como o desgaste físico de Declan Rice, Jude Bellingham e Harry Kane depois de mais uma prorrogação sob forte calor. Também leva algo que talvez pese ainda mais: a convicção de que encontrou uma identidade competitiva. Nem sempre joga o futebol mais brilhante do torneio, mas reúne organização, profundidade ofensiva e jogadores capazes de decidir partidas quando o roteiro parece escapar de suas mãos. É exatamente esse tipo de equipe que costuma permanecer viva até os últimos dias de um Mundial.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Julián Alvaréz comemorando gol em vitória da Argentina na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Golaço em Argentina x Suíça enlouquece torcedores: 'Absurdo'

    Há 1 hora
    IA crava que Yuri Alberto será o destaque da partida (Foto: Agência Corinthians)

    Copa do Mundo 2026

    O que assistir no dia sem jogos da Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Grzegorz Lato com a camisa da seleção polonesa.

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1974: Grzegorz Lato, da Polônia

    Há 2 horas
    Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Tem jogo da Copa do Mundo hoje?

    Há 3 horas
    Técnico da Argentina, Scaloni faz gesto com o braço durante jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina admite sofrimento contra a Suíça: 'Sorte esteve do nosso lado'

    Há 3 horas
    Cuti Romero comemora classificação da Argentina sobre a Suíça às semifinais da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Romero detalha sinergia do elenco da Argentina com a torcida na Copa do Mundo

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Nicolás Tagliafico em ação no amistoso entre Argentina e Honduras

    Tagliafico minimiza jogos ruins da Argentina na Copa: 'Objetivo é ganhar'

    Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez sobre a Suíça na Copa do Mundo

    Flaco López projeta duelo entre Argentina e Inglaterra: 'Muita dor'

    Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Argentina x Suíça: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Argentina foi a última classificada ás semifinais da Copa do Mundo

    Argentina x Inglaterra e França x Espanha: datas e horários das semifinais da Copa

    Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina

    Flaco López vira assunto após classificação da Argentina: 'Tem que ser dito'

    Júlian Álvarez celebra gol da classificação da Argentina contra a Suíça

    Semifinais da Copa terão os quatro melhores colocados no ranking da Fifa

    Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Messi passa em branco, mas Argentina vence a Suíça na prorrogação e avança na Copa

    Lionel Messi após desperdiçar uma chance clara em Argentina e Suíça

    Messi perde chance em Argentina x Suíça e choca torcedores: 'Inacreditável'

    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Quem é Breel Embolo, destaque da Suíça, expulso por simulação contra a Argentina?