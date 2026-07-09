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De olho no Cascavel, Diniz comanda treino tático no Corinthians

Elenco completou 14º dia de atividade na intertemporada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/07/2026 16:13
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Fernando Diniz durante treinamento no Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians deu sequência, na manhã desta quinta-feira (9), à preparação para a retomada da temporada. No CT Dr. Joaquim Grava, o elenco realizou mais uma atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz de olho nos compromissos do segundo semestre.

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    Os trabalhos começaram na academia, com exercícios de fortalecimento muscular. Em seguida, já no gramado, os jogadores fizeram o aquecimento antes de participarem de uma atividade voltada ao setor ofensivo contra a defesa, com lances na entrada da área, cruzamentos e disputas pelo alto.

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    Na parte final do treinamento, Fernando Diniz comandou um exercício tático com foco na organização defensiva. Durante a atividade, o treinador orientou a equipe e ajustou o posicionamento dos atletas em diferentes situações de jogo.

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    • O elenco alvinegro volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira (10), novamente no CT Dr. Joaquim Grava, dando continuidade à preparação para o retorno das competições oficiais. O primeiro compromisso será no domingo (12), contra o Cascavel, em amistoso.

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    O zagueiro Gustavo Henrique e o meio-campista Zakaria Labyad são dúvidas para o confronto.

    Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

    • Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
    Jogadores do Corinthians reunidos
    Elenco do Corinthians durante treinamento (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

    Momento do Corinthians na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

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    Corinthians em 2026

      1.
    1. 37 jogos
      2. 2.
    2. 16V | 11E | 10D
      3. 3.
    3. 53% de aproveitamento
      4. 4.
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
      5. 5.
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

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