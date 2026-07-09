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Vai renovar com o Corinthians? Memphis publica mensagem enigmática

Comentário veio em meio às dúvidas sobre a sequência da carreira

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/07/2026 11:25
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Memphis Depay com as mãos na cintura durante jogo do Corinthians
Memphis Depay usou as redes sociais para publicar uma reflexão após a Copa do Mundo (Foto: Raspress/Folhapress)

O meia-atacante Memphis Depay usou as redes sociais para publicar uma mensagem enigmática. O jogador está em período de férias após a eliminação precoce da Holanda na Copa do Mundo de 2026 e vive situação indefinida sobre permanência no Corinthians.

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    Em uma de suas contas no Instagram, Memphis compartilhou uma reflexão sobre manter o foco diante das dificuldades.

    — Eu perdi pessoas, dinheiro e tempo, mas nunca perdi a direção. É por isso que eu ainda estou aqui — disse Memphis Depay pelas redes sociais.

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    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
    Memphis Depay durante participação na Copa do Mundo 2026 (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)
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    • Possível renovação de contrato com o Corinthians

    O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação. 

    Primeiro, há um alinhamento de interesse. Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

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    Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

    Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

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    Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

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