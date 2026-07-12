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Argentina x Inglaterra ou Espanha x França? Veja qual jogo a Globo escolheu

Semifinais do torneios acontecem na próxima semana

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 06:40
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Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na ausência de Luis Roberto (Foto: Reprodução/Instagram)

Estão definidos os confrontos das semifinais da Copa do Mundo 2026. A CazéTV exibirá as duas partidas da fase e terá com exclusividade o duelo entre França e Espanha. A outra semifinal, entre Argentina e Inglaterra, também será exibida por Globo, SBT e NSports.

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    • Globo escolheu jogo da Argentina

    As escolhas dos jogos têm sido feitas através de um revezamento nas rodadas da Copa do Mundo. Nas quartas de final, a CazéTV teve a primeira escolha e pegou Argentina x Suíça com exclusividade. Na semifinal, quem selecionou primeiro foi a Globo, que vai passar a partida dos sul-americanos contra a Inglaterra. A partida também será exibida pelo canal de Casimiro Miguel.

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    Com a decisão da Globo, França x Espanha terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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    • Semifinais da Copa do Mundo 2026

    Terça-feira (14)

    • França x Espanha — CazéTV (exclusivo)

    Quarta-feira (15)

    • Argentina x Inglaterra — CazéTV, Globo, SBT e NSports

    CazéTV bate recorde sem concorrência da Globo

    Durante o primeiro tempo da prorrogação em Inglaterra x Noruega, logo após o segundo gol dos ingleses, a transmissão do canal de Casimiro Miguel atingiu mais de 21,2 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, superando o recorde anterior de 21 milhões, registrado no duelo entre Brasil e Japão.

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    O resultado reforça a estratégia adotada pela CazéTV na divisão dos direitos de transmissão com a Globo durante a fase de quartas de final. Como teve prioridade na escolha de partidas, a plataforma comandada por Casimiro Miguel garantiu a exclusividade dos confrontos entre Inglaterra e Noruega e Argentina e Suíça, enquanto a Globo exibiu França e Marrocos e Espanha e Bélgica nos dias anteriores.

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    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
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