logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado'

Atacante holandês lamentou o desfecho da campanha

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
08/07/2026 10:42
Favorite o Lance! no Google
Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda
Memphis Depay durante participação na Copa do Mundo 2026 (Foto: Francois Nel/Getty Images/AFP)

O meia-atacante Memphis Depay usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo.

  • Jogadores da Holanda comemoram gol marcado contra a Tunísia

    Holanda denuncia racismo contra jogadores após queda na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana
  • Justin Kluivert lamentando pênalti perdido

    Justin Kluivert repete erro do pai 26 anos depois e Holanda volta a ser eliminada

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 dias
  • Ronald Koeman, técnico da Holanda, olhando para frente

    Técnico da Holanda pede demissão após eliminação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A equipe europeia foi eliminada por Marrocos nas oitavas de final da competição. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a seleção holandesa acabou derrotada por 3 a 2 nos pênaltis. O gol que levou a partida para a prorrogação saiu nos acréscimos, quando o zagueiro Diop aproveitou um cruzamento na área para empatar o confronto.

    — Ainda não encontrei as palavras para expressar como me sinto. Estou devastado por tudo ter terminado dessa forma — disse o jogador.

    Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda
    Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)
  • Ronaldo Fenômeno, Romário, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Roberto Carlos e Marco Materazzi participam de podcast ao lado de Lucas Tylty e Bruno Cantarelli

    Ronaldo cita Pelé, Maradona e Messi como os maiores da história do futebol

    Fora de Campo
    Há 5 minutos
  • Federação Francesa denunciou o caso na Fifa

    Jogador da França pede punição por racismo contra Mbappé na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos
  • Vozinha e Lionel Messi em Argentina x Cabo Verde pela Copa do Mundo

    Destaque na Copa, Vozinha negocia com Inter Miami, de Lionel Messi

    Copa do Mundo 2026
    Há 25 minutos

    • Participação de Memphis Depay na Copa do Mundo

    Um dos principais nomes da seleção holandesa nos últimos anos, Memphis Depay teve participação discreta na Copa do Mundo de 2026.

    continua após a publicidade

    Contra Marrocos, o atacante sequer saiu do banco de reservas. Ronald Koeman realizou seis substituições ao longo da partida, mas optou por utilizar Koopmeiners, Hato, Timber, De Roon, Kluivert e Weghorst.

    Memphis terminou sua participação no torneio com apenas 51 minutos disputados em três partidas. Nenhuma delas como titular.

    Mesmo com pouco tempo em campo, o atacante registrou uma assistência. Seus números na competição incluem média de 8,3 ações com a bola por jogo, 5,0 passes certos por partida e 0,7 passe decisivo por confronto, além de um cartão amarelo.

    continua após a publicidade

    A pouca utilização de um dos jogadores mais experientes do elenco certamente será tema de debate nos próximos meses.

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Leandro Paredes divide bola com Salah em Argentina x Egito, na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Jornais da Argentina exaltam atuação de Paredes contra o Egito na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Ex-atleta disparou sobre falta de criatividade da Seleção Brasileira (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Campeão mundial detona Seleção Brasileira: 'Vontade de vomitar'

    Há 1 hora
    Claudio "Chiqui" Tapia, presidente da AFA, assiste treino da Argentina durante a Copa do Mundo.

    Copa do Mundo 2026

    FBI investiga AFA por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro

    Há 2 horas
    Lionel Messi é jogado ao alto após a classificação da Argentina sobre o Egito

    Copa do Mundo 2026

    Messi mostra que ainda dita o ritmo na Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Noruega - Haaland comemora gol marcado contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Noruega x Inglaterra leva a Premier League à Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Haaland comemora classificação da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Já imaginou? Hoje rival, Haaland poderia jogar pela Inglaterra na Copa

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Messi comemora vitória da Argentina sobre o Egito emocionado na Copa do Mundo

    Messi se torna o maior garçom em Copas do Mundo nos últimos 60 anos; veja lista

    D'Alessandro na programação dos canais Sportv

    D'Alessandro é sincero sobre Messi e polêmica em Argentina x Egito: 'Não esperava'

    Danilo carrega malas e mochilas no desembarque da Seleção Brasileira no aeroporto do Galeão

    Com apenas um jogador, Seleção chega ao Brasil, prezando 'continuidade' após eliminação na Copa

    A taça da Copa do Mundo

    Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja data, horário e os jogos das quartas de final

    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Os últimos 34 minutos de Neymar pela Seleção Brasileira: o que os números revelam?

    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Jogadores da Seleção Brasileira se manifestam após eliminação; veja

    Just Fontaine (Foto: FIFA)

    Artilheiro da Copa de 1958: Just Fontaine, da França

    Dia sem copa (reprodução)

    O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

    Shakira em Argentina x Áustria

    Shakira manda recado após eliminação da Colômbia na Copa do Mundo