Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado' Atacante holandês lamentou o desfecho da campanha

O meia-atacante Memphis Depay usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo.

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A equipe europeia foi eliminada por Marrocos nas oitavas de final da competição. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a seleção holandesa acabou derrotada por 3 a 2 nos pênaltis. O gol que levou a partida para a prorrogação saiu nos acréscimos, quando o zagueiro Diop aproveitou um cruzamento na área para empatar o confronto.

— Ainda não encontrei as palavras para expressar como me sinto. Estou devastado por tudo ter terminado dessa forma — disse o jogador.

Memphis Depay, do Corinthians, na eliminação da Holanda (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Participação de Memphis Depay na Copa do Mundo

Um dos principais nomes da seleção holandesa nos últimos anos, Memphis Depay teve participação discreta na Copa do Mundo de 2026.

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Contra Marrocos, o atacante sequer saiu do banco de reservas. Ronald Koeman realizou seis substituições ao longo da partida, mas optou por utilizar Koopmeiners, Hato, Timber, De Roon, Kluivert e Weghorst.

Memphis terminou sua participação no torneio com apenas 51 minutos disputados em três partidas. Nenhuma delas como titular.

Mesmo com pouco tempo em campo, o atacante registrou uma assistência. Seus números na competição incluem média de 8,3 ações com a bola por jogo, 5,0 passes certos por partida e 0,7 passe decisivo por confronto, além de um cartão amarelo.

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A pouca utilização de um dos jogadores mais experientes do elenco certamente será tema de debate nos próximos meses.

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