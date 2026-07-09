Cria do Corinthians estreia com gol por novo clube europeu Atacante fez seu primeiro jogo com a camisa do Zenit, da Rússia

O atacante Felipe Augusto começou a sua trajetória no Zenit balançando as redes. Contratado pelo clube russo em junho, o ex-Corinthians estreou nesta quarta-feira (8) e marcou o primeiro gol da vitória por 4 a 1 sobre o FK Neftchi, do Uzbequistão, em amistoso de preparação para a temporada 2026/27.

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A partida serviu como início da adaptação do brasileiro ao novo clube, servindo como o seu primeiro jogo pela equipe. O próximo desafio do time será neste domingo (12), diante do Estrela Vermelha, da Sérvia. Na sequência, o Zenit disputa o primeiro título da temporada, enfrentando o Spartak na decisão da Supercopa da Rússia, marcada para o dia 18 de julho.

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Felipe Augusto chegou ao Zenit após viver a melhor temporada da carreira. Pelo Trabzonspor, da Turquia, o atacante marcou 15 gols em 40 partidas na temporada 2025/26, desempenho que motivou a contratação pelo clube russo por 20 milhões de euros. Foi campeão da Copa da Turquia, conquistando o primeiro título da carreira profissional.

Felipe Augusto passou pelo Corinthians (Foto: Wanderson Oliveira / C2 Sports)

Felipe Augusto no Corinthians

Felipe Augusto é formado nas categorias de base do clube e passou a integrar o elenco principal em 2021, após ser promovido por Vagner Mancini, técnico da equipe à época. No entanto, o jovem de 19 anos atuou com regularidade apenas em 2023, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.

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O atacante teve poucas oportunidades no elenco principal do clube paulista. Foram 29 partidas disputadas, apenas seis como titular, e dois gols marcados. Felipe Augusto registrou média de 0.5 finalizações por jogo e participou diretamente de um gol a cada 374 minutos. Mesmo com baixo aproveitamento coletivo da equipe naquele período, o jogador terminou sua passagem pelo profissional do Timão com 100% de conversão nas chances claras que teve.

Nas categorias de base do Corinthians, Felipe Augusto já demonstrava potencial ofensivo. Pelo sub-20 do clube, o atacante marcou 22 gols em 60 partidas, sendo titular em 34 delas. O desempenho representava média de um gol a cada 136 minutos, números que ajudaram o jogador a ganhar espaço no elenco profissional ainda jovem.

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O jogador foi vendido ao Cercle Brugge, da Bélgica, em 2023, por 3 milhões de euros (R$ 16,2 milhões, na cotação da época).

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