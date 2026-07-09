Da base à Seleção: quem do Corinthians pode aparecer no novo ciclo de Ancelotti Fim de ciclos podem abrir caminho para nomes revelados pelo Timão

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A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 deve marcar o início de um processo de renovação no elenco comandado por Carlo Ancelotti. Com a possibilidade de encerramento do ciclo de alguns jogadores experientes, a tendência é que novas opções passem a disputar espaço de olho no próximo Mundial, previsto para 2030.

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Entre os candidatos a integrar essa reformulação estão atletas revelados nas categorias de base do Corinthians, que atualmente defendem clubes do Brasil e do exterior. Alguns já tiveram oportunidades com a camisa da Seleção Brasileira, enquanto outros despontam como nomes promissores e podem receber as primeiras convocações nos próximos anos.

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Diante desse cenário, o Lance! reuniu jogadores formados no Terrão que reúnem potencial para ganhar espaço na Amarelinha ao longo do novo ciclo, seja como novidades nas listas de convocados ou como opções que podem voltar ao radar da comissão técnica.

Veja a lista de jogadores formados pelo Corinthians com chances

Murillo — zagueiro

A defesa deve ser um dos setores que mais passarão por mudanças na Seleção Brasileira. O possível fim de ciclo de jogadores experientes, como Marquinhos, pode abrir espaço para uma renovação. Nesse cenário, Murillo, Vitor Reis e Alexsandro aparecem entre os nomes cotados para ganhar oportunidades nas próximas convocações.

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Murillo se destacou na Premier League pela regularidade e força física e já despertou interesse de Chelsea e Manchester United. Fora da Inglaterra, Bayern de Munique e Barcelona também monitoram o defensor, que já foi convocado para a Seleção Brasileira. O interesse mais recente foi do Liverpool.

O zagueiro iniciou 2023 disputando a Copinha e, poucos meses depois, consolidou-se no time profissional do clube paulista. Ao todo, disputou 27 partidas pelo Corinthians antes de ser negociado com o Nottingham Forest, em agosto daquele ano.

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Murillo foi vendido ao futebol inglês em agosto de 2023, por 12 milhões de euros (R$ 64,4 milhões na cotação da época).

Na Copa do Mundo de 2030, terá 28 anos.

Carlos Augusto — Lateral

A lateral esquerda também é uma posição que pode passar por mudanças. Na Copa do Mundo de 2026, Douglas Santos foi o titular e, apesar das críticas no momento da convocação, acabou sendo um dos poucos destaques positivos da Seleção Brasileira. Para o novo ciclo, Carlos Augusto surge como um dos principais candidatos a assumir a posição.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Carlos Augusto, de 27 anos, atuou por três temporadas no Monza antes de se transferir para a Inter de Milão. Na Itália, o bom desempenho despertou o interesse da seleção italiana, mas o lateral recusou as investidas para aguardar uma oportunidade de defender o Brasil.

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Carlos Augusto já foi convocado para a Seleção Brasileira e estreou no dia 17 de outubro de 2023, sob o comando de Fernando Diniz. A primeira partida com a Amarelinha foi na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo de 2030, terá 31 anos.

Gustavo Mantuan — Lateral/Ala

Mantuan iniciou a carreira como meia, mas também atuou como lateral ao longo da trajetória. Na última temporada, firmou-se na lateral direita, posição em que o futebol brasileiro enfrenta carência de opções. A última Copa do Mundo é um exemplo: após a lesão de Wesley, o técnico Carlo Ancelotti optou por convocar um jogador de outra posição para a vaga.

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— Eu vejo e acompanho o futebol brasileiro, também os jogadores que atuam na Europa. E, claro, a gente tem muitos bons laterais. Eu me vejo muito brigando por essa posição (na Seleção), acho que eu venho trabalhando muito forte para isso e foi um dos motivos também pelos quais decidi ficar na lateral direita, porque eu sei que eu tenho totais condições de um dia realizar esse sonho de poder representar a seleção brasileira. Então é claro que isso pesou bastante na minha decisão de poder focar nessa posição e ser exatamente um especialista na lateral direita — disse Mantuan, em entrevista ao ge, em dezembro do ano passado.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Mantuan sofreu três graves lesões no joelho ao longo da carreira, sendo uma delas já como jogador do elenco profissional. Apesar disso, ganhou destaque com a camisa alvinegra no primeiro semestre de 2022, sob o comando do técnico Vítor Pereira.

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No Zenit, Mantuan foi uma espécie de "12º jogador" em sua primeira temporada, iniciando boa parte das partidas no banco de reservas, mas contribuindo de forma decisiva quando acionado. Naquele primeiro ano no futebol europeu, disputou 28 jogos, marcou seis gols e distribuiu quatro assistências.

Atualmente, consolidado na lateral direita, o jogador desponta como uma opção para a renovação da posição na Seleção Brasileira, especialmente diante da escassez de atletas especializados no setor. Seu contrato com o Zenit é válido até 2027.

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Na Copa do Mundo de 2030, terá 29 anos.

Jogadores formados pelo Corinthians que podem ser novidades na Seleção Brasileira de Ancelotti (Foto: Arte/Lance!/ChatGPT)

Gabriel Moscardo — Volante

Gabriel Moscardo subiu para o time principal do Corinthians em 2024, promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Rapidamente, o jovem se firmou na equipe e, apesar da pouca idade, disputou 25 jogos pelo clube, sendo 21 como titular, com um gol e uma assistência, antes de ser vendido para o futebol europeu.

Desde que se transferiu para o futebol europeu, no entanto, ainda não conseguiu se firmar e acumula empréstimos. Para a temporada de 2026, o meio-campista foi emprestado ao Espanyol em busca de maior sequência de jogos. Aos 24 anos, uma possível chance na Seleção Brasileira, assim como aconteceu na base, passa por uma sequência e regularidade.

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Na temporada 2024/25, o brasileiro foi emprestado ao Stade de Reims, onde disputou 10 partidas e marcou um gol, pela Copa da França. No mesmo período, também defendeu a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20, competição em que entrou em campo em nove jogos, marcou um gol, deu uma assistência e conquistou o título.

De volta ao PSG no início da temporada 2025/26, Moscardo integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, antes de ser novamente emprestado, desta vez ao Braga, por uma temporada. Pela equipe portuguesa, atuou em 39 partidas em todas as competições, foi frequentemente utilizado como zagueiro e contribuiu com um gol e uma assistência.

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Na Copa do Mundo de 2030, terá 24 anos.

Breno Bidon — Meia

O meio-campista foi um dos jogadores mais pedidos pelos torcedores do Corinthians para integrar a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.

Breno Bidon vive uma trajetória de ascensão desde o ano passado, quando foi peça importante nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Em 2026, manteve o bom desempenho e também teve participação decisiva na campanha do título da Supercopa Rei.

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O setor de meio-campo também deve passar por uma renovação na Seleção Brasileira, e Breno Bidon aparece como um nome que pode ganhar espaço no ciclo rumo à Copa de 2030. O jogador reúne características valorizadas por Carlo Ancelotti, como versatilidade para atuar tanto na saída de bola quanto na criação das jogadas. Além da boa leitura de jogo, o volante se destaca pela precisão nos passes, facilidade para escapar da marcação em espaços reduzidos e segurança na tomada de decisões.

Considerado uma das principais promessas do Corinthians, o meio-campista conquistou a nacionalidade italiana em março, situação que pode facilitar uma futura negociação com clubes do futebol europeu, já que não ocuparia vaga de estrangeiro em diversos países do continente.

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Na Copa do Mundo de 2030, terá 25 anos.

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Malcom — Atacante

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Malcom iniciou sua trajetória no clube aos 10 anos e permaneceu no Parque São Jorge até chegar ao elenco profissional, pelo qual atuou por duas temporadas. Negociado em 2016, construiu carreira no futebol europeu com passagens por Bordeaux, Barcelona e Zenit, antes de se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O atacante chegou ao clube saudita em 2023, em uma transferência de 60 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões na cotação da época), após se destacar pelo Zenit. Desde então, foi titular nas três últimas temporadas.

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Campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos de Tóquio e com histórico nas categorias de base do Brasil, Malcom pode voltar a ser observado no novo ciclo da equipe nacional. Com velocidade, capacidade de drible e versatilidade no ataque, o jogador reúne características valorizadas no futebol atual.

No entanto, terá forte concorrência por uma vaga, especialmente diante da ascensão de Rayan e Gabriel Martinelli, além da presença consolidada de Vinicius Júnior, que desponta como uma das principais referências da Seleção Brasileira para os próximos anos.

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Na Copa do Mundo de 2030, terá 33 anos.

Pedro — Atacante

Considerado internamente uma das principais promessas das categorias de base do Corinthians, Pedro, nascido em 2006, ganhou destaque ainda no futebol de base ao conquistar duas edições do Campeonato Paulista Sub-17, em 2021 e 2023.

O atacante foi promovido ao elenco profissional em 2023 e disputou 21 partidas, com um gol marcado, antes de ser negociado com o Zenit por 9 milhões de euros (cerca de R$ 46,7 milhões na cotação da época).

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Pela idade e pelo potencial de desenvolvimento, Pedro é um nome que pode entrar no radar da Seleção Brasileira ao longo do próximo ciclo. Atuando preferencialmente pelos lados do ataque, o ex-corintiano, assim como Malcom, terá de superar uma concorrência acirrada para conquistar espaço.

Na Copa do Mundo de 2030, terá 24 anos.

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