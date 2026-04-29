Corinthians: Raniele aproveita chance fora de posição e ganha confiança de Diniz

O volante Raniele foi um dos destaques da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Vasco, no domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro, ao atuar em uma função pouco habitual. Improvisado na lateral-direita, o jogador ganhou a vaga após a suspensão do titular Matheuzinho pelo STJD.

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Ao comentar a conversa com o técnico Fernando Diniz para definir sua utilização na função, Raniele explicou que já havia desempenhado o papel em outros clubes e que a escolha não foi inédita em sua carreira.

— A gente sabia que seria um jogo difícil. A gente conhece a qualidade do lado esquerdo do Vasco. O Diniz conversou comigo durante a semana, perguntou. Quando saiu o julgamento do Matheuzinho (no STJD) e a gente jogou pela Copa do Brasil (contra o Barra), ele já tinha me perguntado se eu poderia jogar de lateral. Falei que sim, tranquilo, que já tinha atuado algumas vezes ali, não no Corinthians, mas em outros times — disse Raniele em zona mista.

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— Estava disposto a fazer (atuar como lateral). Para mim, futebol é desfrutar, gosto de viver as experiências da vida. Estava até torcendo para ele não me tirar dali, para poder viver aquilo e me provar jogando assim. Fiquei feliz pela confiança e por retribuir com uma boa partida e os três pontos — completou.

Raniele teve atuação consistente na vitória sobre o Vasco, no dia 26 de abril. O volante permaneceu em campo durante os 90 minutos e contribuiu tanto na construção quanto na marcação. Foram três finalizações, sendo uma no alvo, além de 81% de aproveitamento nos passes. Participativo, somou 54 ações com a bola e mostrou eficiência nos duelos, com 10 ganhos em 13 disputas.

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No um contra um, acertou três de quatro dribles tentados. Defensivamente, registrou quatro cortes, três interceptações e seis bolas recuperadas. Apesar de ter desperdiçado uma grande oportunidade, recebeu nota 7.3 no Sofascore.

— Vai depender do Diniz (continuar na posição). Se ele entender que eu tenho que jogar de lateral, vou dar o meu máximo. Respeito todo mundo, tenho muito respeito pelo Matheuzinho, que é um grande amigo meu e tem um futebol sensacional. Mas, se precisar correr ali, não tem problema. Vou jogar e dar o meu melhor. O importante é desempenhar bem para ajudar o Corinthians — apontou.

Raniele durante a partida contra o Vasco (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Elogios de Fernando Diniz

Em coletiva, Fernando Diniz explicou a escolha por utilizar Raniele na lateral, mesmo tendo Pedro Milans, atleta de origem da posição, como opção.

— A gente pensou, especificamente, para o jogo de hoje. O Andrés Gómez é um jogador muito desequilibrante, é o jogador que tem mais dribles no Campeonato Brasileiro, leva muita vantagem no um contra um. E o Raniele fez uma partida brilhante hoje. Está de parabéns. Obviamente, com a partida de hoje, ele passa a ser opção, numa eventualidade. Mas o mais importante é que ele é um jogador que sempre dá a cara, defende o time e cada vez mais, tem muito a cara do Corinthians — detalhou Diniz.

Agora, o Corinthians volta as atenções para a Libertadores. Na quinta-feira (30), a equipe enfrenta o Peñarol, na Neo Química Arena. A tendência é que Raniele retorne ao meio-campo, com Matheuzinho reassumindo a lateral.

Raniele pelo Corinthians

131 jogos (115 titular) 4 gols 2 assistências 0.4 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 0.8 finalizações por jogo (0.2 no gol) 52% de acerto nos passes longos 5.1 duelos ganhos por jogo 57% de eficiência nos duelos 2.8 bolas recuperadas por jogo 2.1 desarmes por jogo 1.3 faltas por jogo Nota Sofascore 6.94

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