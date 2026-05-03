Corinthians perde para o Mirassol e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão; dê suas notas
Carlos Eduardo e Edson Carioca marcaram os gols do Leão em partida com polêmicas de arbitragem
O Mirassol venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite deste domingo (3), no Maião, no interior de São Paulo, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Leão foram marcados por Carlos Eduardo e Edson Carioca, enquanto Dieguinho descontou para o Timão em partida marcada por polêmicas de arbitragem.
Com o resultado, o Corinthians entrou na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 15 pontos, somando três vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de 10 gols marcados e 13 sofridos. A diferença no saldo de gols, inclusive, é o que empurrou o time para a zona de rebaixamento, já que tem a mesma pontuação que o Santos.
Já o Mirassol ocupa a 17ª posição, com 13 pontos, três vitórias, três empates e sete derrotas. O Leão marcou 15 gols e sofreu 19.
Bom primeiro tempo do Mirassol e polêmicas de arbitragem
O primeiro tempo teve o Mirassol melhor no jogo e o Corinthians com dificuldades para criar jogadas ofensivas. O primeiro gol do time mandante saiu em pênalti de Matheus Bidu em Carlos Eduardo, o que rendeu muitas reclamações por parte do time de Fernando Diniz. De qualquer maneira, a penalidade foi mantida e o próprio camisa 96 converteu. Ainda na primeira etapa, o Leão fez o segundo. Bem na partida, Carlos Eduardo fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Edson Carioca, que mandou para o gol e aumentou o placar para 2 a 0.
Corinthians pressiona, muda esquema, mas não consegue empate
A segunda etapa teve o Corinthians com mais posse de bola e tentativa de sufocar o Mirassol, mas a falta de efetividade ainda atrapalhou. Fernando Diniz desmanchou o esquema com três volantes e abriu a equipe com Kaio César e, principalmente, Dieguinho, autor do gol do Corinthians na partida, mas o resultado não evitou a derrota por 2 a 1.
O lance mais importante do jogo envolve a arbitragem. Aos 12 minutos da primeira etapa, o árbitro Matheus Delgado Candançan apresentou cartão vermelho para Edson Carioca, do Mirassol, mas o VAR o acionou para recomendar a revisão e a alteração do cartão para amarelo. Se isso não tivesse acontecido, o resultado do jogo poderia ter sido outro, visto que o atacante do Leão chegou a balançar as redes e ajudou na construção do placar.
O grande destaque da partida foi o atacante Carlos Eduardo. O atacante sofreu o primeiro pênalti e, mesmo com reclamações por parte do Corinthians, assumiu a cobrança, deslocou Hugo Souza e abriu o placar. No segundo gol do Leão, fez o cruzamento para Edson Carioca mandar a bola para o gol.
A partida foi marcada por lances polêmicos de arbitragem, liderada por Matheus Delgado Candançan (SP). O primeiro ocorreu na expulsão de Edson Carioca, que recebeu cartão vermelho após falta em Matheus Pereira. O VAR, no entanto, comandado por Márcio Henrique de Gois (SP), recomendou a revisão e a expulsão foi anulada. O segundo lance polêmico foi o pênalti marcado para o Mirassol. Após jogada de Carlos Eduardo, Candançan assinalou falta de Matheus Bidu no atacante do Leão. Mesmo com muitas reclamações do time corintiano a penalidade foi mantida.
✅ FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 2X1 CORINTHIANS
SÉRIE A - 14ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 03 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP)
🥅 Gols: Carlos Eduardo (22'/1ºT) e Edson Carioca (32'/1ºT) Mirassol; Dieguinho (34'/1ºT) Corinthians;
🟨 Cartões amarelos: Edson Carioca, Galeano, Walter, Neto Moura e André Luis (MIR); Allan e Gabriel Paulista (COR);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
⚽ESCALAÇÕES
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luis (Rodrigues); Neto Moura, Denilson (Yuri Lara) e Shaylon (Eduardo); Carlos Eduardo (Galeano), Alesson e Edson Carioca (André Luis). (Técnico: Rafael Guanaes)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Raniele, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Allan, Matheus Pereira (Dieguinho), Breno Bidon (Alex Santana) e Garro (Labyad); Lingard (Kaio César) e Yuri Alberto (Pedro Raul). (Técnico: Fernando Diniz)
