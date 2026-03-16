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Corinthians recebe sondagens de dois clubes da Série A por Pedro Raul

Atacante está em baixa no Timão e pode ser negociado

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 16/03/2026
15:55
Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraPedro Raul recebeu sondagens de outros clubes (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
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O Corinthians recebeu, nos últimos dias, sondagens pelo atacante Pedro Raul de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador vem sendo opção no banco de reservas e tendo poucos minutos com o técnico Dorival Júnior. A informação inicial foi publicada pela jornalista Bianca Molina, do "Canal Goat".

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Os clubes interessados são Vitória e Remo. O Timão informou que só pretende liberar o atleta por empréstimo caso as equipes aceitem arcar com o salário integral de Pedro Raul.

O Lance! apurou que o Remo não tem condições de assumir sozinho os salários do atacante. Segundo ouviu a reportagem, os vencimentos do jogador estão acima do limite financeiro do clube.

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Pedro Raul marcou dois gols no treino (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Pedro Raul tem pouco espaço no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Pedro Raul no Corinthians

O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Pela equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. O time nordestino acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão, e o jogador retornou ao Corinthians.

Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros após o fim da temporada. Um deles foi o Internacional. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.

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Com Dorival, Pedro Raul teve dois jogos como titular: contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e diante da Portuguesa, pelo Paulistão. Ao todo, foram 12 partidas, sem gols e com uma assistência.

Pedro Raul pelo Corinthians:

  1. 53 jogos (18 titular)
  2. 5 gols
  3. 2 assistências
  4. 270 minutos para participar de gol
  5. 36% conversão de grandes chances
  6. 1.0 finalização por jogo
  7. 0.4 passes decisivos por jogo
  8. 1.4 duelos aéreos ganhos por jogo
  9. 0.5 faltas sofridas por jogo
  10. Nota Sofascore 6.71

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Pedro Raul em 2026:

  1. 12 jogos (2 titular)
  2. 1 assistência
  3. 266 minutos para participar de gol
  4. 0/3 grandes chances convertidas
  5. 0.7 finalizações por jogo
  6. 0.1 passes decisivos por jogo
  7. 1.1 duelos aéreos ganhos por jogo
  8. 0.3 faltas sofridas por jogo
  9. Nota Sofascore 6.48

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