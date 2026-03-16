Corinthians recebe sondagens de dois clubes da Série A por Pedro Raul
Atacante está em baixa no Timão e pode ser negociado
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O Corinthians recebeu, nos últimos dias, sondagens pelo atacante Pedro Raul de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador vem sendo opção no banco de reservas e tendo poucos minutos com o técnico Dorival Júnior. A informação inicial foi publicada pela jornalista Bianca Molina, do "Canal Goat".
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Os clubes interessados são Vitória e Remo. O Timão informou que só pretende liberar o atleta por empréstimo caso as equipes aceitem arcar com o salário integral de Pedro Raul.
O Lance! apurou que o Remo não tem condições de assumir sozinho os salários do atacante. Segundo ouviu a reportagem, os vencimentos do jogador estão acima do limite financeiro do clube.
Pedro Raul no Corinthians
O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Pela equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. O time nordestino acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão, e o jogador retornou ao Corinthians.
Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros após o fim da temporada. Um deles foi o Internacional. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.
Com Dorival, Pedro Raul teve dois jogos como titular: contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e diante da Portuguesa, pelo Paulistão. Ao todo, foram 12 partidas, sem gols e com uma assistência.
Pedro Raul pelo Corinthians:
- 53 jogos (18 titular)
- 5 gols
- 2 assistências
- 270 minutos para participar de gol
- 36% conversão de grandes chances
- 1.0 finalização por jogo
- 0.4 passes decisivos por jogo
- 1.4 duelos aéreos ganhos por jogo
- 0.5 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.71
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Pedro Raul em 2026:
- 12 jogos (2 titular)
- 1 assistência
- 266 minutos para participar de gol
- 0/3 grandes chances convertidas
- 0.7 finalizações por jogo
- 0.1 passes decisivos por jogo
- 1.1 duelos aéreos ganhos por jogo
- 0.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.48
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