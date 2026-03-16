Corinthians recebe sondagens de dois clubes da Série A por Pedro Raul

O Corinthians recebeu, nos últimos dias, sondagens pelo atacante Pedro Raul de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador vem sendo opção no banco de reservas e tendo poucos minutos com o técnico Dorival Júnior. A informação inicial foi publicada pela jornalista Bianca Molina, do "Canal Goat".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os clubes interessados são Vitória e Remo. O Timão informou que só pretende liberar o atleta por empréstimo caso as equipes aceitem arcar com o salário integral de Pedro Raul.

O Lance! apurou que o Remo não tem condições de assumir sozinho os salários do atacante. Segundo ouviu a reportagem, os vencimentos do jogador estão acima do limite financeiro do clube.

continua após a publicidade

Pedro Raul tem pouco espaço no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Pedro Raul no Corinthians

O atacante tem contrato com o Timão até o fim de 2028. Pedro Raul foi emprestado ao Ceará ainda em fevereiro do último ano. Pela equipe, disputou 45 jogos e marcou 17 gols. O time nordestino acabou rebaixado para a Série B do Brasileirão, e o jogador retornou ao Corinthians.

Pedro Raul recebeu sondagens de outros clubes brasileiros após o fim da temporada. Um deles foi o Internacional. A multa rescisória do atacante está fixada em R$ 300 milhões para o mercado interno e 100 milhões de euros (cerca de R$ 634,9 milhões) para o exterior.

continua após a publicidade

Com Dorival, Pedro Raul teve dois jogos como titular: contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e diante da Portuguesa, pelo Paulistão. Ao todo, foram 12 partidas, sem gols e com uma assistência.

Pedro Raul pelo Corinthians:

53 jogos (18 titular) 5 gols 2 assistências 270 minutos para participar de gol 36% conversão de grandes chances 1.0 finalização por jogo 0.4 passes decisivos por jogo 1.4 duelos aéreos ganhos por jogo 0.5 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.71

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Pedro Raul em 2026:

12 jogos (2 titular) 1 assistência 266 minutos para participar de gol 0/3 grandes chances convertidas 0.7 finalizações por jogo 0.1 passes decisivos por jogo 1.1 duelos aéreos ganhos por jogo 0.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.48

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.