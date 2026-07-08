PSG anuncia empréstimo de Gabriel Moscardo ao Espanyol Volante brasileiro de 20 anos defenderá a equipe catalã na temporada 2026/27

O Paris Saint-Germain (PSG) anunciou, nesta quarta-feira (8), o empréstimo do volante Gabriel Moscardo, de 20 anos, ao Espanyol, da Espanha. O jogador defenderá o clube espanhol por uma temporada. O acordo não prevê opção de compra.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Moscardo chega ao Espanyol após uma sequência de empréstimos desde que foi contratado pelo PSG, em 24 de janeiro de 2024. O volante tem vínculo com o clube francês até 2028.

continua após a publicidade

Na temporada 2024/25, o brasileiro foi emprestado ao Stade de Reims, onde disputou 10 partidas e marcou um gol, pela Copa da França. No mesmo período, também defendeu a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20, competição em que entrou em campo em nove jogos, marcou um gol, deu uma assistência e conquistou o título.

De volta ao PSG no início da temporada 2025/26, Moscardo integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, antes de ser novamente emprestado, desta vez ao Braga, por uma temporada. Pela equipe portuguesa, atuou em 39 partidas em todas as competições, foi frequentemente utilizado como zagueiro e contribuiu com um gol e uma assistência.

continua após a publicidade

Gabriel Moscardo passou pelas seleções de base (Foto: Mohamed Bissar/CBF)

Base no Corinthians

Gabriel Moscardo subiu para o time principal do Corinthians em 2024, promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Rapidamente, o jovem se firmou na equipe e, apesar da pouca idade, disputou 25 jogos pelo clube, sendo 21 como titular, com um gol e uma assistência, antes de ser vendido para o futebol europeu.

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.