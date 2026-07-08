PSG anuncia empréstimo de Gabriel Moscardo ao Espanyol
Volante brasileiro de 20 anos defenderá a equipe catalã na temporada 2026/27
O Paris Saint-Germain (PSG) anunciou, nesta quarta-feira (8), o empréstimo do volante Gabriel Moscardo, de 20 anos, ao Espanyol, da Espanha. O jogador defenderá o clube espanhol por uma temporada. O acordo não prevê opção de compra.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Moscardo chega ao Espanyol após uma sequência de empréstimos desde que foi contratado pelo PSG, em 24 de janeiro de 2024. O volante tem vínculo com o clube francês até 2028.
Na temporada 2024/25, o brasileiro foi emprestado ao Stade de Reims, onde disputou 10 partidas e marcou um gol, pela Copa da França. No mesmo período, também defendeu a Seleção Brasileira no Sul-Americano Sub-20, competição em que entrou em campo em nove jogos, marcou um gol, deu uma assistência e conquistou o título.
De volta ao PSG no início da temporada 2025/26, Moscardo integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, antes de ser novamente emprestado, desta vez ao Braga, por uma temporada. Pela equipe portuguesa, atuou em 39 partidas em todas as competições, foi frequentemente utilizado como zagueiro e contribuiu com um gol e uma assistência.
Bélgica x Espanha: rival tem atacante que recusou quatro convocações
Lance! Tático: Ancelotti herdou o problema que a Noruega escancarou na Copa 2026
Davide Ancelotti se apresenta no Lille, da França, após eliminação na Copa
Base no Corinthians
Gabriel Moscardo subiu para o time principal do Corinthians em 2024, promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Rapidamente, o jovem se firmou na equipe e, apesar da pouca idade, disputou 25 jogos pelo clube, sendo 21 como titular, com um gol e uma assistência, antes de ser vendido para o futebol europeu.
+ Aposte em jogos do seu time!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Copa do Mundo 2026
Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado'Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Destaque na Copa, Vozinha negocia com Inter Miami, de Lionel MessiHá 1 hora
Futebol Feminino
Brasil Ladies Cup 2026: onde assistir e equipes participantesHá 5 horas
Copa do Mundo 2026
Já imaginou? Hoje rival, Haaland poderia jogar pela Inglaterra na CopaHá 5 horas
Copa do Mundo 2026
Tem jogo da Copa do Mundo hoje? Veja data, horário e os jogos das quartas de finalHá 6 horas
Seleção Brasileira
Os últimos 34 minutos de Neymar pela Seleção Brasileira: o que os números revelam?Há 6 horas
Mais LANCE!