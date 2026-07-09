logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Corinthians tem dúvidas entre os titulares para amistoso contra o Cascavel

Problemas físicos podem provocar mudanças na equipe de Fernando Diniz

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
09/07/2026 09:42
Favorite o Lance! no Google
Fernando Diniz olhando para frente durante treino
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians pode ter os desfalques do zagueiro Gustavo Henrique e do meio-campista Zakaria Labyad para o amistoso contra o Cascavel, marcado para este domingo (12), às 16h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). ➡️Clique aqui e veja onde assistir

  • Jogadores do Corinthians comemoram gol marcado

    Corinthians x Cascavel terá transmissão exclusiva na TV aberta; veja onde assistir

    Corinthians
    Há 24 minutos
  • Murillo, Mantuan e Carlos Augusto com as camisas dos seus clubes atuais

    Da base à Seleção: quem do Corinthians pode aparecer no novo ciclo de Ancelotti

    Corinthians
    Há 18 horas
  • Arthur com a bola durante partida do Grêmio

    Corinthians sonha com Arthur, mas alto custo afasta acordo

    Corinthians
    Há 11 horas

    • O defensor tem desfalcado as atividades do Corinthians por causa de um quadro de dores na região dos flexores do quadril. Já o meia marroquino sente um desconforto na coxa. A informação foi divulgada pelo ge.

    continua após a publicidade

    Além da dupla, um desfalque confirmado é o meia-atacante Memphis Depay, que segue de férias após a disputa da Copa do Mundo e em meio ao impasse envolvendo a renovação de seu contrato.

    O duelo no Paraná será o principal teste de Fernando Diniz antes da volta da temporada. Após semanas de treinamentos durante a pausa para o Mundial, o Corinthians busca dar ritmo de jogo aos principais atletas e aprimorar o entrosamento da equipe antes da sequência decisiva de partidas pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil.

    continua após a publicidade
    Zagueiro Gustavo Henrique durante treino do Corinthians
    Gustavo Henrique deve desfalcar o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Elenco de Marrocos perfilado durante cobranças de pênaltis

    Marrocos é o país africano que mais venceu europeus em mata-mata de Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas
  • Mbappé (d) e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (09/07)?

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas
  • Federação Belga tem histórico de reclamações contra Fifa (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Bélgica faz nova cobrança à Fifa antes de decisão contra a Espanha

    Copa do Mundo 2026
    Há 24 minutos

    • Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

    • Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

    Momento do Corinthians na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

    continua após a publicidade

    Corinthians em 2026

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

    🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores do Corinthians comemoram gol marcado

    Corinthians

    Corinthians x Cascavel terá transmissão exclusiva na TV aberta; veja onde assistir

    Há 30 minutos
    Murillo, Mantuan e Carlos Augusto com as camisas dos seus clubes atuais

    Corinthians

    Da base à Seleção: quem do Corinthians pode aparecer no novo ciclo de Ancelotti

    Há 4 horas
    Camisa do PSG

    Futebol Internacional

    PSG anuncia empréstimo de Gabriel Moscardo ao Espanyol

    Há 21 horas
    Memphis Depay olhando para frente em jogo da Holanda

    Copa do Mundo 2026

    Memphis quebra o silêncio após eliminação da Holanda: 'Devastado'

    Há 23 horas
    Arthur com a bola durante partida do Grêmio

    Corinthians

    Corinthians sonha com Arthur, mas alto custo afasta acordo

    Há 1 dia
    Duda Sampaio conduz bola em Corinthians e Ferroviária pela Libertadores 2025. (Staff Images Woman/CONMEBOL)

    Futebol Feminino

    CBF altera data e horário de Ferroviária x Corinthians pela Copa do Brasil Feminina

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Fernando Diniz, técnico do Corinthians

    Corinthians terá maratona de jogos após o retorno da Copa; veja agenda

    Jogadores do Corinthians comemoram gol marcado

    Ranking mostra os jogadores mais caros do Corinthians

    Allan, Kaio César e Matheus Pereira em montagem

    Quanto o Corinthians precisa pagar para manter trio emprestado?

    Yuri Alberto, atacante do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

    Yuri Alberto busca recuperar números em meio à incerteza sobre o futuro no Corinthians

    Fernando Diniz olhando para frente durante treino

    Diniz comanda treino de enfrentamento e encerra semana do Corinthians

    Corinthians - Bandeira

    Corinthians anuncia patrocínio com plataforma de conteúdo adulto

    Gui Amorim, Luiz Gustavo Bahia e Luiz Fernando em montagem

    Saiba quem são os garotos da base observados por Diniz no Corinthians

    Gui Negão e André olhando para bola

    Corinthians deve ter reforços do profissional contra o Palmeiras no Sub-20

    Luiz Gustavo Bahia olhando para bola durante treino

    Corinthians: Diniz promove atletas da base para treinos no profissional

    Elenco do Corinthians durante treinamento

    Corinthians tem oito jogadores livres para assinar pré-contrato; veja a lista

    Paulo Victor Gomes ao lado dos profissionais do Corinthians

    Corinthians recebe visita do técnico da Seleção Brasileira de base

    Fernando Diniz olhando para frente durante treino

    Diniz comanda treino técnico com finalizações e posse de bola no Corinthians

    Rafael Bilu comemora gol pelo Corinthians

    Lembra dele? Ex-Corinthians e Cruzeiro é anunciado por novo clube e busca recomeço