Corinthians: quem da base pode ganhar espaço com Diniz no profissional? Saídas podem abrir espaço para promessas do clube

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O Corinthians tem apostado em nomes das categorias de base que vêm sendo trabalhados há algum tempo para ganhar espaço no futebol profissional. Alguns desses atletas já foram integrados ao elenco principal sob o comando de Dorival Júnior e, agora, também passam a receber oportunidades com Fernando Diniz.

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As movimentações do clube no mercado de transferências podem abrir espaço para novos rostos no time de Diniz. No momento, o elenco conta com jogadores valorizados, como Matheuzinho, André, Bidon e Yuri Alberto, todos com possibilidade de saída. Além disso, Memphis ainda não renovou seu contrato.

Apesar disso, pela juventude do elenco de base, é pouco provável que o Corinthians aposte em substituições imediatas de peças de alto nível, como Memphis, por atletas em formação. Ainda assim, o clube começa a integrar, de forma gradual, jogadores da base ao grupo principal.

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Fernando Diniz, inclusive, é um treinador reconhecido por dar espaço aos jovens. Logo em sua chegada, apostou no atacante Kayke, que correspondeu, mas acabou perdendo sequência por conta de uma lesão que o afastou dos gramados por um período.

— E os outros também. Tenho um olhar atento aos jogadores da base. Todos vão ser olhados por mim, tenho boas referências. O Kayke jogou contra o Vasco ano passado, outros jogadores mais jovens também. Estarei sempre atento — disse Fernando Diniz em sua apresentação.

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Luiz Gustavo Bahia - Volante

Aos 20 anos, o jogador divide sua rotina entre a equipe profissional e o Sub-20 do Corinthians, categoria na qual exerce a função de capitão.

Pelo time profissional, o volante soma quatro partidas disputadas entre o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, além de ter integrado o elenco campeão estadual em 2025.

O contrato de Bahia com o Corinthians é válido até o fim de setembro de 2027 e prevê multa rescisória fixada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 307 milhões à época da assinatura).

Em 2024, o jornal espanhol AS divulgou que o jovem interessa ao Grupo City, que administra o Manchester City e o Bahia, entre outros clubes.

Nascido em 2006, em Vitória da Conquista, na Bahia, o meia chegou ao Corinthians em 2016, aos dez anos. Desde então, percorreu todas as categorias de base do clube até alcançar a equipe Sub-20.

O jogador também acumula convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2023, disputou o Sul-Americano Sub-17, realizado no Equador. Na campanha do título, participou de oito partidas e marcou um gol. O Brasil conquistou a competição após vencer a Argentina por 3 a 2 na final.

Luiz Gustavo Bahia pelo profissional do Corinthians

4 jogos (2 titular) 1 finalização 81% de acerto no passe 1/3 passes longos certos 4 desarmes 4 bolas recuperadas 38% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.53

Jacaré - Lateral-direito

O Corinthians conta atualmente com dois laterais direitos no elenco profissional: Matheuzinho e Pedro Milans. Nesse cenário, as chances de Jacaré ganhar espaço na equipe principal dependem de alguns fatores.

Matheuzinho vive boa fase e desperta interesse de outros clubes. Recentemente, o Zenit, da Rússia, realizou sondagens pelo jogador. Uma eventual transferência poderia abrir caminho para que Jacaré, que também alterna entre o profissional e as categorias de base, recebesse mais oportunidades.

Por outro lado, Pedro Milans ainda não conseguiu se firmar sob o comando do técnico Orlando Ribeiro. Em alguns momentos da temporada, o treinador chegou a improvisar Raniele na lateral direita, evidenciando a busca por alternativas para a posição.

Cabe ressaltar que João Vitor Jacaré já fez sua estreia pela equipe profissional.

Jacaré pelo profissional do Corinthians

3 jogos (1 titular) 33 minutos em campo por jogo 1 passe decisivo 1/1 cruzamentos certos 5 desarmes 3 bolas recuperadas 69% de eficiência nos duelos 3 faltas sofridas Nota Sofascore 6.80

Jogadores do Corinthians em alta que podem aparecer no profissional (Foto: Reprodução/Instagram/Arte Lance!/ChatGPT)

Iago Machado - Zagueiro

Aos 17 anos, Iago Machado vem agradando ao técnico Fernando Diniz e já foi relacionado em algumas partidas sob o comando do treinador, mas ainda não fez sua estreia pela equipe profissional. O zagueiro também treinou com Dorival Júnior, ex-técnico do Corinthians.

Atualmente, o clube conta com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique como titulares absolutos, além de André Ramalho como opção. O defensor, no entanto, perdeu espaço após falhas em jogos recentes.

Internamente, Iago é visto como um jogador de potencial, principalmente pela capacidade de contribuição ofensiva. Com 1,87m, ele se destaca no jogo aéreo e também aparece bem na bola parada, frequentemente marcando gols. Chegou ao clube aos seis anos de idade.

Em 2025, Iago disputou 38 partidas pela equipe Sub-17, com nove gols marcados, além de uma partida pelo Sub-20. Já na atual temporada, soma 15 jogos, quatro gols e duas assistências.

O defensor tem multa rescisória fixada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 588 milhões na cotação atual) e recebeu, no ano passado, um aditivo em seu contrato.

Nicollas - Atacante

O jogador de 17 anos é outro nome que vem agradando à comissão técnica de Fernando Diniz, que, inclusive, o relacionou para a partida diante do Mirassol, no meio deste ano. Essa, no entanto, não foi a primeira aproximação do jogador com o elenco principal.

No ano passado, ele já havia participado de treinamentos com o grupo profissional, ainda sob o comando de Dorival Júnior.

Natural de Diadema, ele integra o Corinthians desde o Sub-11 e renovou contrato no ano passado, com vínculo válido até 2028. A multa rescisória está fixada em 30 milhões de euros para o exterior e R$ 30 milhões para transferências nacionais.

Pelo Sub-20 do Timão, Nicolas disputou 40 jogos, marcou três gols e deu três assistências. Já no Sub-17, foram 31 partidas, com seis gols anotados. Na atual temporada, também pelo Sub-20, entrou em campo 14 vezes, balançou as redes uma vez e contribuiu com duas assistências.

O atacante também acumulou experiência em competições importantes da base. Em 2025, foi titular do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior e participou da campanha que terminou com o vice-campeonato, após derrota para o São Paulo na final. Durante o torneio, atuou em oito jogos e deu uma assistência.

Além do desempenho pelo clube, Nicollas tem passagem pela Seleção Brasileira de base. A joia do Corinthians integrou o elenco campeão da Conmebol Liga Evolução Sub-15 em 2025, conquistando o título na decisão diante da Argentina.

Gui Amorim - Meia

O meia é uma das principais apostas das categorias de base do Corinthians. O clube, inclusive, negocia a renovação de contrato com a jovem promessa.

Gui Amorim teve a oportunidade de vivenciar o ambiente do futebol profissional ao ser relacionado para a partida entre Corinthians e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o atleta, então com 17 anos, integrou a delegação do elenco principal. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Nas redes sociais, o jovem compartilhou registros do momento, incluindo imagens ao lado de Memphis Depay, um dos principais nomes do atual elenco do Timão. Outras imagens também mostram Gui Amorim passando pelo tradicional "trote", com Carrillo raspando a cabeça do meio-campista do Timão.

Gui Amorim nasceu no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, e deu os primeiros passos no futebol pelo Suzaninho F.C. Ainda nas categorias iniciais, o meio-campista passou por Palmeiras e Flamengo de Guarulhos, antes da chegada ao Timão.

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O atleta chegou ao Corinthians aos 11 anos de idade para atuar no futsal e, na sequência, migrou para o campo no sub-12. Desde o sub-14, firmou-se como titular absoluto em sua posição, ganhando protagonismo e se destacando de forma consistente nas categorias sub-15 e sub-17 do clube.

Pelo Corinthians, Gui Amorim foi vice-campeão paulista sub-15, competição em que se destacou com 15 assistências e 4 gols em 24 jogos. No sub-17, disputou o Campeonato Paulista, o Torneio da Andaluzia (Mundial de Clubes) e o Campeonato Brasileiro, somando 36 partidas, com 21 gols e 15 assistências.

Em 2025, somando as categorias sub-17 e sub-20, Gui Amorim somou 20 gols e 15 assistências em 36 jogos na temporada. Já em 2026, são oito partidas com uma bola na rede e um passe para gol.

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