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Bahia x Corinthians tem briga generalizada durante o intervalo

Times duelam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/07/2026 17:04
Atualizado há 1 hora
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Confusão entre Bahia x Corinthians
Kaio César e jogadores de Bahia e Corinthians se envolvem em confusão no intervalo da partida (Foto: Reprodução/TV Globo)

A partida entre Bahia e Corinthians teve uma confusão generalizada no intervalo. Após Ramon Abatti Abel apitar o fim do primeiro tempo, um grupo de jogadores se envolveu em um princípio de tumulto, com empurrões entre os atletas.

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A confusão começou após Kaio César tentar atingir o atacante Santi Mina, do Bahia. Diante da situação, o zagueiro Gabriel Paulista interveio, segurou o companheiro de equipe e levou o jogador para o vestiário.

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Os seguranças das equipes também precisaram entrar em campo para conter a confusão.

Bahia 1x1 Corinthians

Com o desfalque de Matheus Bidu, que ficou fora por dores no púbis, Fabrizio Angileri tratou de mostrar serviço logo aos 7 minutos do primeiro tempo. De fora da área, o lateral-esquerdo acertou uma bomba e abriu o placar para o Corinthians.

Kaio César e Santiago Mingo durante disputa de bola
Clima esquenta em Bahia x Corinthians com tumulto entre jogadores (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O Bahia teve dois gols anulados, ambos marcados por Alejo Véliz. O primeiro foi corretamente invalidado por impedimento de Erick Pulga no início da jogada. 

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O segundo gol do atacante argentino acabou anulado após o árbitro Ramon Abatti Abel assinalar falta de Román Gómez. Segundo a arbitragem, o zagueiro levantou o pé acima da altura da cabeça de Angileri na disputa pela bola antes do lance que terminou em gol. 

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Antes do fim do primeiro tempo, o Bahia foi premiado pela insistência. Aos 48 minutos, David Duarte aproveitou cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor e deixou tudo igual no placar.

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