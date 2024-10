Corinthians renova com joia da base observada pelo Grupo City

O meia tem 18 anos e está no Corinthians desde 2016







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 15:14 • São Paulo (SP)

O Timão assinou um novo contrato com Luiz Gustavo Bahia, jovem da base de 18 anos. O meio-campista firmou vínculo com o Corinthians até dezembro de 2027, anteriormente o prazo era até o final de 2025. Recentemente, o jornal espanhol AS divulgou que o jovem interessa ao Grupo City, que administra o Manchester City e o Bahia, entre outros clubes.

Torcedores do Corinthians se revoltam com sócio-torcedor; clube se pronuncia



A nova multa rescisória do jogador será de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307 milhões na cotação atual), segundo apuração do Meu Timão. Em suas redes sociais, o jovem comemorou o novo acordo.

- Estou muito feliz pela renovação com o clube do meu coração, que abriu as portas para eu realizar meu sonho de ser jogador de futebol- escreveu o jovem de 18 anos nas redes sociais.

Jovem de 18 anos renovou com o Corinthians até 2027 (Foto: Reprodução/Instagram/luizgustavobahia)

Trajetória

Nascido em 2006, em Vitória da Conquista, na Bahia, o jovem chegou ao Corinthians em 2016, com apenas dez anos. Neste período, integrou as categorias de base do Timão até chegar ao Sub-20, nesta temporada.

Neste ano, o Corinthians não teve uma boa campanha e foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da categoria. Bahia disputou 17 partidas na competição e marcou dois gols. No começo da temporada, fez parte do elenco do Timão que conquistou a Copa SP de Futebol Júnior, a final foi 1 a 0 contra o Cruzeiro, no dia 25 de janeiro, na Neo Química Arena. O meia disputou sete jogos da competição e não marcou nenhuma vez.

O jovem também coleciona passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2023, o meia disputou o Sul-Americano Sub-17, disputado no Equador. Bahia fez oito partidas e um gol durante a campanha. O Brasil conquistou o título ao bater a Argentina na final por 3 a 2.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Interesse

Em agosto deste ano, o jornal espanhol AS publicou que o Bahia estava sendo observado pelo Manchester City. Segundo o veículo, a equipe inglesa queria contratar o volante para repetir a fórmula que aplicou com Savinho, jogador que pertence ao Grupo City.

O atacante da Seleção Brasileira foi contratado ainda jovem pelo Grupo City, atuou por um dos clubes administrados pela holding, o Girona, da Espanha, e neste ano, se transferiu ao Manchester City.