Veja gols em Flamengo x São Paulo: Léo Pereira abre o placar e Calleri empata
Equipes se enfrentam no Maracanã
Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo (26) em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto disputado na Maracanã marca o retorno do Rubro-Negro ao estádio após o a pausa para a Copa do Mundo. O time de Leonardo Jardim iniciou a partida com 37 pontos, enquanto o Soberano soma 25 na tabela de classificação.
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O primeiro gol da partida aconteceu aos 12 minutos da segunda etapa nos pés de Léo Pereira. Em jogada ensaiada de escanteio, cobrado por Lorran pela direita, Jorginho desviou de cabeça e o camisa 4 empurrou para o fundo das redes.
Calleri, de cabeça, empatou aos 25 minutos. O argentino recebeu cruzamento de Luis Osorio e superou a marcação de Vitão para marcar em Rossi.
Veja os gols da partida:
July 26, 2026
July 26, 2026
Flamengo tem cinco desfalques para enfrentar o São Paulo; veja relacionados
O Flamengo tem cinco desfalques confirmados para o duelo com o São Paulo neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gonzalo Plata, Lucas Paquetá, Luiz Araújo, De la Cruz e Léo Ortiz seguem em recuperação de problemas físicos e ficaram fora da lista de relacionados divulgada pelo clube.
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Plata foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, na última quarta-feira (22), o equatoriano realizou exame de imagem que detectou uma tendinite no joelho direito. O atacante está em tratamento no departamento médico.
Lucas Paquetá também segue fora da equipe. O meia realiza trabalhos em campo sob supervisão da preparação física e ainda não foi liberado para retornar aos jogos. Já Luiz Araújo continua cumprindo o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico e permanece como desfalque para a partida.
Por fim, Nico de la Cruz e Léo Ortiz também não foram relacionados. O uruguaio está fora por opção técnica, enquanto o zagueiro está em reta final de condicionamento após recuperação da lesão na coxa direita.
Sem os cinco jogadores, o técnico Leonardo Jardim relacionou 24 atletas para o duelo no Maracanã. Confira abaixo a lista completa.
Relacionados do Flamengo para enfrentar o São Paulo:
- Goleiros: Rossi, Dyogo Alves e Andrew.
- Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal, Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Vitão, João Victor e Johnny
- Meio-campistas: Jorginho, De Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Saúl e Lorran.
- Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Wallace Yan, Samuel Lino, Joshua e Everton Cebolinha.
Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca manter a sequência após a goleada sobre a Chapecoense na retomada da competição.
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