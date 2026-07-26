Em jogo quente, Bahia e Corinthians empatam pelo Brasileirão
Equipes ficaram no empate em partida válida pela 20ª rodada do torneio nacional
Em partida marcada por confusão e briga generalizada, Bahia e Corinthians empataram em 1 a 1 neste domingo (26), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Fabrizio Angileri, para o Timão, e David Duarte, para o Equadrão.
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Com o resultado, o Corinthians caiu para a 8ª colocação, com 28 pontos conquistados. O Bahia subiu uma posição e aparece provisoriamente na 5ª colocação, com 31 pontos, já que a rodada ainda não está completa. Na próxima semana, o Timão recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena, na quinta-feira (30), às 19h30. Já o Esquadrão visita o Fluminense um dia antes, no Maracanã, às 21h30.
Primeiro tempo quente e com confusão
Com o desfalque de Matheus Bidu, que sente dores no púbis, Fabrizio Angileri tratou de mostrar serviço logo aos 7 minutos do primeiro tempo. De fora da área, o jogador soltou uma bomba e abriu o placar para o Corinthians. O Bahia reagiu rapidamente e chegou a empatar com o estreante Alejo Véliz, mas o gol foi anulado por impedimento. O Esquadrão ainda teve outro tento invalidado do atacante argentino. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou pé alto do lateral Román Gómez no início da jogada. O prêmio pela pressão do Bahia aconteceu aos 48 minutos, quando David Duarte aproveitou cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor e deixou tudo igual. No intervalo da partida, uma grande confusão generalizada tomou o gramado.
Segundo tempo morno
A segunda etapa teve uma queda de rendimento das duas equipes. Apesar do jogo seguir quente, ambos tiveram poucas chances de gol. O Bahia chegou a marcar com Willian José, após jogada de Erick Pulga, mas o gol foi anulado por impedimento. O Timão ainda teve uma grande chance em saída de bola errada do goleiro Ronaldo, mas Carrillo não aproveitou.
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A cobrança de escanteio perfeita de Rodrigo Nestor e a subida do zagueiro David Duarte para mandar a bola para o gol definiram o placar da partida. O gol saiu em um momento em que o Bahia pressionava, mas tinha dificuldades para concluir as jogadas.
Deu aula 🏅
Na defesa, o zagueiro David Duarte conseguiu neutralizar Yuri Alberto, principal nome ofensivo do Corinthians. No ataque, ainda marcou o gol que garantiu um ponto ao Bahia. Em um jogo ruim tecnicamente, a segurança do defensor foi importante para o Tricolor de Aço.
Ficou abaixo 📉
O goleiro Ronaldo não foi exigido durante a partida, mas, na única bola que foi ao gol, aceitou o chute de Fabrizio Angileri, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, ainda saiu errado em uma bola e contou com a sorte de André Carrillo desperdiçar a chance de marcar por cobertura.
Ei, juiz! 📣
A partida foi intensa desde os primeiros minutos. O Bahia teve dois gols anulados, ambos marcados por Alejo Véliz. O primeiro foi corretamente invalidado por impedimento de Erick Pulga no início da jogada. O segundo gol do atacante argentino acabou anulado após o árbitro Ramon Abatti Abel assinalar falta de Román Gómez. Segundo a arbitragem, o zagueiro levantou o pé acima da altura da cabeça de Angileri na disputa pela bola antes do lance que terminou em gol.
Não vou ver isso sozinho 😱
Aos 23 minutos do primeiro tempo, em um lance confuso, o goleiro Hugo Souza saiu do gol para afastar a bola, mas furou e a deixou com o Bahia. Na sequência, Gustavo Henrique se recuperou e conseguiu afastar o perigo, evitando o pior após o lance inusitado.
O que acham de Hugo Souza pra copa de 2030?— Gorilóide (@brasileiro83_F) July 26, 2026
Bahia x Corinthians ta legalzim pic.twitter.com/QBWpzIa5iq
Confira as informações do jogo entre Bahia x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 1x1 Corinthians
SÉRIE A - 20ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
🥅 Gols: David Duarte (48'/1ºT) Corinthians; Angileri (07'/1ºT) Corinthians;
🟨 Cartões amarelos: David Duarte e Zé Guilherme (BAH); Angileri, Raniele, Breno Bidon, Kauê e Allan (COR);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽ESCALAÇÕES
BAHIA: Ronaldo; Roman Gomez, Santiago Mingo, David Duarte e Zé Guilherme (Luciano Juba); Nicolás Acevedo, Jean Lucas (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor; Ademir (Willian José), Erick Pulga (Sanabria) e Alejo Véliz (Kauê Furquim). (Técnico: Rogério Ceni)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri (Pedro Milans); Raniele (Matheus Pereira), André (Allan), Breno Bidon (Zakaria Labyad) e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto (Carrillo). (Técnico: Fernando Diniz)
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