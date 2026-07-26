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Dê suas notas: quem foi bem no empate entre Bahia e Corinthians?

Equipes ficaram no empate em 1 a 1

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/07/2026 18:19
Atualizado há 2 minutos
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Zé Guilherme e Kaio César durante o jogo
Partida entre Bahia e Corinthians foi marcada por lances fortes (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Em partida marcada por confusão e briga generalizada, Bahia e Corinthians empataram em 1 a 1 neste domingo (26), em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto teve baixo nível técnico, com as duas equipes criando poucas oportunidades e alternando momentos de pressão ao longo dos 90 minutos.

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Além da pouca qualidade apresentada dentro de campo, o jogo ficou marcado pelo clima quente entre os jogadores. No intervalo, atletas das duas equipes trocaram empurrões e protagonizaram uma confusão generalizada nos arredores do gramado. Os gols da partida foram marcados por Fabrizio Angileri, para o Timão, e David Duarte, para o Esquadrão.

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Com o resultado, o Corinthians caiu para a 8ª colocação, com 28 pontos conquistados. O Bahia subiu uma posição e aparece provisoriamente na 5ª colocação, com 31 pontos, já que a rodada ainda não está completa.

Na próxima semana, o Timão recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena, na quinta-feira (30), às 19h30. Já o Esquadrão visita o Fluminense um dia antes, no Maracanã, às 21h30.

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Notas do Bahia; Avalie os jogadores!

Notas do Corinthians; Avalie os jogadores!

Ademir e Raniele no confronto
Bahia x Corinthians se enfrentaram em Salvador (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Primeiro tempo quente e com confusão

Com o desfalque de Matheus Bidu, que sente dores no púbis, Fabrizio Angileri tratou de mostrar serviço logo aos 7 minutos do primeiro tempo. De fora da área, o jogador soltou uma bomba e abriu o placar para o Corinthians. O Bahia reagiu rapidamente e chegou a empatar com o estreante Alejo Véliz, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Esquadrão ainda teve outro tento invalidado do atacante argentino. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou pé alto do lateral Román Gómez no início da jogada e, mesmo com reclamações, anulou o gol.

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O prêmio pela pressão do Bahia aconteceu aos 48 minutos, quando David Duarte aproveitou cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor e deixou tudo igual.

o intervalo da partida, uma grande confusão generalizada tomou o gramado.

Segundo tempo morno

A segunda etapa teve uma queda de rendimento das duas equipes. Apesar do jogo seguir quente, ambos tiveram poucas chances de gol. O Bahia chegou a marcar com Willian José, após jogada de Erick Pulga, mas o gol foi anulado por impedimento. O Timão ainda teve uma grande chance em saída de bola errada do goleiro Ronaldo, mas Carrillo não aproveitou.

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