O Corinthians terá uma novidade entre os relacionados para o duelo contra o Mirassol, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz convocou 23 jogadores para a partida deste domingo (3), às 20h30, no Estádio Maião, no interior de São Paulo.

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A principal inclusão na lista é o atacante Nicollas, de 17 anos. Ponta-esquerda, o jovem nascido em 2008 é tratado como uma das joias das categorias de base do clube.

Natural de Diadema, ele integra o Corinthians desde o Sub-11 e renovou contrato no ano passado, com vínculo válido até 2028. A multa rescisória está fixada em 30 milhões de euros para o exterior e R$ 30 milhões para transferências nacionais.

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Pelo Sub-20 do Timão, Nicolas disputou 36 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Já no Sub-17, foram 31 partidas, com seis gols anotados. Na atual temporada, também pelo Sub-20, entrou em campo dez vezes, balançou as redes uma vez e contribuiu com uma assistência.

O atacante também acumulou experiência em competições importantes da base. Em 2025, foi titular do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior e participou da campanha que terminou com o vice-campeonato, após derrota para o São Paulo na final. Durante o torneio, atuou em oito jogos e deu uma assistência.

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Além do desempenho pelo clube, Nicollas tem passagem pela Seleção Brasileira de base. A joia do Corinthians integrou o elenco campeão da Conmebol Liga Evolução Sub-15 em 2025, conquistando o título na decisão diante da Argentina.

Essa não será a primeira aproximação do jogador com o elenco principal. No ano passado, ele já havia participado de treinamentos com o grupo profissional, ainda sob o comando do técnico Dorival Júnior.

A lista de relacionados para o confronto foi inicialmente divulgada pelo Meu Timão.

Nicollas foi campeão com Seleção Brasileira Sub-15 (Foto: Reprodução/Instagram)

Lista de relacionados para Mirassol x Corinthians

Goleiros: Hugo Souza, Felipe Longo e Kauê; Laterais: Matheus Bidu, Angileri e Pedro Milans; Zagueiros: André Ramalho, Gabriel Paulista e Iago Machado; Meio-campistas: Allan, Alex Santana, Breno Bidon, Dieguinho, Jesse Lingard, Matheus Pereira, Raniele, Rodrigo Garro e Labyad; Atacantes: Kaio César, Gui Negão, Nicollas, Pedro Raul e Yuri Alberto;

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