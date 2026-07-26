Bahia x Corinthians tem dois gols anulados pelo impedimento semiautomático Duelo deste domingo (26) terminou empatado por 1 a 1

O impedimento semiautomático foi utilizado pela primeira vez para anular um gol no Campeonato Brasileiro neste domingo (26). A tecnologia invalidou o lance de Alejo Véliz, do Bahia, na partida contra o Corinthians. Depois, o Tricolor de Aço teve outro gol anulado com a ferramenta, dessa vez de William José.

A ferramenta, incorporada ao Brasileirão após a Copa, transforma as imagens da partida em representação 3D e notifica os árbitros na cabine do VAR sobre a posição dos jogadores. O sistema traça automaticamente a linha de impedimento, mas os árbitros precisam confirmar o ponto de contato antes de homologar a decisão.

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No primeiro lance anulado, Erick Pulga iniciou a jogada e o atacante Alejo Véliz desviou para o gol após o chute cruzado e desempatar o duelo entre Bahia e Corinthians. O VAR identificou que Pulga estava adiantado no início da jogada. A transmissão exibiu a animação gerada pelo sistema, que confirmou o impedimento.

Minutos depois, Pulga fez bela jogada, finalizou e parou em Hugo Souza. No rebote, William José cabeceou e encobriu o arqueiro do Timão. O bandeirinha marcou impedimento do camisa 16 mais uma vez, e o VAR confirmou.

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Bahia x Corinthians se enfrentaram em Salvador (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Estreia da ferramenta no Brasileirão

A tecnologia havia entrado em campo pela primeira vez na rodada anterior, no sábado (25), em situação oposta: ajudou a validar o primeiro gol da Chapecoense diante do Santos, na estreia do recurso no torneio.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu ainda que, a partir desta rodada, partidas realizadas em estádios sem infraestrutura para o sistema de impedimento semiautomático não serão mais aceitas pela entidade.

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No jogo entre Bahia e Corinthians, a ferramenta foi utlizada para anular dois gols pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. O duelo terminou empatado por 1 a 1.

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Como foi o jogo entre Bahia e Corinthians

Com o desfalque de Matheus Bidu, que sente dores no púbis, Fabrizio Angileri tratou de mostrar serviço logo aos 7 minutos do primeiro tempo. De fora da área, o jogador soltou uma bomba e abriu o placar para o Corinthians. O Bahia reagiu rapidamente e chegou a empatar com o estreante Alejo Véliz, mas o gol foi anulado por impedimento. O Esquadrão ainda teve outro tento invalidado do atacante argentino. O árbitro Ramon Abatti Abel marcou pé alto do lateral Ramon no início da jogada. O prêmio pela pressão do Bahia aconteceu aos 48 minutos, quando David Duarte aproveitou cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor e deixou tudo igual. No intervalo da partida, uma grande confusão generalizada tomou o gramado.

A segunda etapa teve uma queda de rendimento das duas equipes. Apesar do jogo seguir quente, ambos tiveram poucas chances de gol. O Bahia chegou a marcar com Willian José, após jogada de Erick Pulga, mas o gol foi anulado por impedimento. O Timão ainda teve uma grande chance em saída de bola errada do goleiro Ronaldo, mas Carrillo não aproveitou.