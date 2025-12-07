Sob gritos de 'é quarta-feira', Corinthians empata com o Juventude na despedida do Brasileirão
O Timão garantiu vaga na Sul-Americana, enquanto os gaúchos disputarão a Série B em 2026
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Juventude empataram em 1 a 1, neste domingo (7), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma equipe mista, sem a presença dos titulares, coube a José Martínez marcar o gol do Timão na Neo Química Arena, enquanto Negueba, no final do jogo, empatou para os gaúchos.
Com Memphis no banco, Corinthians divulga escalação para duelo com o Juventude
Corinthians
Análise: com nó tático de Rosana Augusto, Palmeiras faz 5 a 1 no Corinthians
Futebol Feminino
Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino
Futebol Feminino
Nas arquibancadas, a Fiel entoou "é quarta-feira", um recado ao elenco sobre a importância do confronto contra o Cruzeiro, no meio da próxima semana, pela Copa do Brasil. Em campo, Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa. O clube alvinegro chegou a abrir o placar, mas sofreu o empate no fim e saiu vaiado pela Fiel.
Com o resultado, o Corinthians foi ultrapassado pelo Santos e terminou a competição na décima terceira colocação, garantindo vaga na próxima Sul-Americana. O Juventude fechou a campanha em 19º lugar e disputará a Série B em 2026.
Como foi o jogo?
A primeira etapa foi morna, marcada por muita aplicação na marcação, caminho que originou a melhor chance dos gaúchos. O Corinthians trocava passes no campo de defesa quando Félix Torres perdeu a bola. Marcelo Hermes invadiu a área, rolou para Taliari, que finalizou de frente para Kauê, mas Angileri apareceu para bloquear o chute.
O "mistão" do Timão enfrentou dificuldades com a marcação do Juventude e criou pouco no início do jogo. A primeira finalização saiu aos 19 minutos: Talles Magno recebeu na grande área, mas teve o chute travado. No rebote, Romero tentou, mas mandou por cima do travessão.
O Corinthians cresceu depois dessa chegada e contou com o brilho de um garoto do Terrão para abrir o placar. Aos 22 minutos, Kayke deixou a ponta direita, atravessou o campo, onde fez fila sobre a marcação, rolou para o meio da área e José Martínez finalizou forte, sem chances para o goleiro.
A única vez em que Kauê trabalhou foi em uma cobrança de falta de Igor Formiga. O lateral do Juventude levantou a bola da intermediária em direção à área e, no que parecia um cruzamento, a bola tomou o caminho do gol, obrigando o goleiro do Timão a fazer boa defesa. O clube alvinegro teve mais posse de bola, mas pecou no último passe e não conseguiu ampliar o placar na primeira etapa.
O clube alvinegro iniciou a etapa final no ataque. Talles Magno pressionou a defesa adversária, roubou a bola e invadiu a área. O atacante tinha a opção de servir Romero, na marca do pênalti, mas, sozinho, preferiu finalizar e chutou para fora.
O Juventude melhorou na partida e passou a rondar a área do Corinthians. Igor Formiga teve boa oportunidade em chute de fora da área, mas Kauê defendeu. Percebendo o mau momento da equipe, Dorival Júnior promoveu as entradas de Memphis e Raniele.
O holandês se recuperou de um edema ósseo no joelho esquerdo e voltou a jogar após três partidas. Entretanto, quem ficou mais perto de balançar as redes foi o Juventude. Aos 30 minutos, Taliari cabeceou após cruzamento e a bola passou raspando o travessão.
No final do jogo, aos 41 minutos, Negueba recebeu cruzamento na área, subiu mais alto que a defesa do Corinthians e marcou para empatar a partida. O clube alvinegro chegou a acertar o travessão nos últimos minutos, com Chalres, mas a última chance foi do Juventude, novamente com Taliari. O jogo terminou empatado.
Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O que vem por aí?
Com o fim do Brasileirão, o Juventude fecha a temporada com o gosto amargo do rebaixamento e terá a missão de superar a queda e tentar o acesso na próxima Série B. Por outro lado, o Corinthians se prepara o grande objetivo de 2025.
Na próxima quarta-feira (10), o Timão encara o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 1 X 1 JUVENTUDE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 38ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 7 de dezembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
🥅 Gols: José Martínez (22'/1ºT) (1x0); Negueba (42'/2ºT) (1X1
🟨 Cartões amarelos: Caíque (JUV)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
🏁 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Kauê; Félix Torres, João Pedro, Angileri e José Martínez (Raniele); André Carrillo (Matheuzinho), Charles e Hugo (André); Talles Magno (Memphis), Kayke e Romero (Dieguinho)
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Igor Formiga (Negueba), Rodrigo Sam, Bernardo (Ewerthon) e Marcelo Hermes; Caíque, Daniel Peixoto, Jadson (Matheus Babi) e Mandaca; Nenê (Giovanny) e Gabriel Taliari
- Matéria
- Mais Notícias