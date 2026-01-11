menu hamburguer
Corinthians

Jacaré celebra estreia na Neo Química Arena em vitória do Corinthians

Lateral da base faz primeiro jogo no estádio e ganha oportunidade na abertura do Paulistão 2026

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 11/01/2026
20:24
João Vitor Jacaré comemorando o gol do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
João Vitor Jacaré comemorando o gol do Corinthians (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
A vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, na estreia do Campeonato Paulista de 2026, marcou uma noite especial para João Vitor Jacaré. Revelado pelas categorias de base do Corinthians, o lateral fez apenas o seu terceiro jogo como profissional e entrou em campo pela primeira vez na Neo Química Arena, em um cenário que ficará marcado em sua trajetória no clube.

Com poucas opções para a lateral direita, setor em que Matheuzinho é o único jogador de ofício no elenco, o técnico Dorival Júnior deu oportunidade ao jovem, que vem sendo observado internamente como alternativa para a posição.

— Eu me senti muito feliz. É a oportunidade de mostrar o meu futebol. A torcida me viu jogar duas vezes no ano passado. A torcida às vezes fica pedindo. Eu falei: 'agora é a hora de mostrar meu futebol'. É uma oportunidade, e glória a Deus por isso — disse Jacaré durante zona mista.

— É muito diferente, que isso. Até arrepia. No momento em que os jogadores estavam entrando em campo, a torcida começou a cantar. Eu fico arrepiado — completou.

Após a partida, João Vitor Jacaré também comentou a emoção de estrear na casa do Timão e destacou o impacto da torcida no momento em que pisou no gramado, além da felicidade por receber a chance de mostrar seu futebol com a camisa do Corinthians.

— Foi a minha estreia na Arena, nunca tinha jogado aqui na Arena Corinthians. Tinha vindo para os jogos, mas nunca tinha entrado em campo. Até falei para meus companheiros da equipe: 'nossa, que felicidade, que isso aqui?!'. Viver isso, essa torcida, esse ambiente… Fiquei muito feliz em ter tido essa oportunidade com o professor — finalizou.

Jacaré com a taça de campeão do Corinthians (Foto: Reprodução)
Jacaré com a taça de campeão do Corinthians (Foto: Reprodução)

Veja abaixo os números de Jacaré no Corinthians

João Victor Jacaré pelo Corinthians

  1. 3 jogos (1 titular)
  2. 33 minutos em campo por jogo
  3. 1 passe decisivo
  4. 1/1 cruzamentos certos
  5. 1.7 desarmes por jogo
  6. 1.0 bola recuperada por jogo
  7. 69% de eficiência nos duelos
  8. 1.0 faltas sofridas por jogo
  9. Nota Sofascore 6.80

João Victor Jacaré vs Ponte Preta (11/01/2026)

  1. 10 minutos em campo
  2. 4/4 passes certos
  3. 7 ações com a bola
  4. 1/1 passes longos certos
  5. Nota Sofascore 6.6

