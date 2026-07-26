Após primeiro gol pelo Corinthians, Angileri critica gramado da Fonte Nova: 'Difícil'
Lateral argentino marcou de fora da área no empate por 1 a 1 com o Bahia
O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri foi o autor do gol do Corinthians no empate em 1 a 1 diante do Bahia, neste domingo (26), na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino marcou ainda no primeiro tempo, em uma finalização de fora da área, acertando uma bomba para abrir o placar para a equipe alvinegra.
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Angileri foi titular na partida por conta da ausência de Matheus Bidu. O lateral, considerado titular pelo técnico Fernando Diniz, ficou fora do confronto com dores no púbis. Com a oportunidade, o argentino iniciou o duelo entre os 11 jogadores escolhidos pelo treinador e marcou seu primeiro gol pelo Corinthians.
— Muito feliz por poder fazer meu primeiro gol pelo Corinthians. Hoje, era um jogo difícil, gramado difícil. O Bahia é um time que joga muita bola. Estamos felizes porque levamos um ponto para São Paulo. Vamos melhorando jogo após jogo. Vínhamos de vitórias, agora um empate. Feliz por seguir somando e vamos melhorando no dia a dia — disse Angileri à Ge TV após o jogo.
Fabrizio Angileri — Corinthians
- 53 jogos (33 titular)
- 1 gol
- 2 assistências
- 0.5 passe decisivo por jogo
- 1 grande chance criada
- 21% de acerto no cruzamento
- 84% de acerto no passe
- 0.5 dribles certos por jogo (54% de acerto)
- 1.4 desarmes por jogo
- 0.5 interceptações por jogo
- 2.2 bolas recuperadas por jogo
- 56% de eficiência nos duelos
- 0.4 dribles sofridos por jogo
- 0.6 faltas por jogo
- 11 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.91
Fabrizio Angileri — Corinthians (2026)
- 11 jogos (7 titular)
- 1 gol
- 0.6 passe decisivo por jogo
- 21% de acerto no cruzamento
- 87% de acerto no passe
- 0.3 dribles certos por jogo (38% de acerto)
- 1.2 desarmes por jogo
- 0.5 interceptações por jogo
- 2.5 bolas recuperadas por jogo
- 65% de eficiência nos duelos
- 0.2 dribles sofridos por jogo
- 0.5 faltas por jogo
- 3 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.97
Bahia x Corinthians
Com o resultado, o Corinthians caiu para a 8ª colocação, com 28 pontos conquistados. O Bahia subiu uma posição e aparece provisoriamente na 5ª colocação, com 31 pontos, já que a rodada ainda não está completa.
Na próxima semana, o Timão recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena, na quinta-feira (30), às 19h30. Já o Esquadrão visita o Fluminense um dia antes, no Maracanã, às 21h30.
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