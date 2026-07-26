Após primeiro gol pelo Corinthians, Angileri critica gramado da Fonte Nova: 'Difícil' Lateral argentino marcou de fora da área no empate por 1 a 1 com o Bahia

O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri foi o autor do gol do Corinthians no empate em 1 a 1 diante do Bahia, neste domingo (26), na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino marcou ainda no primeiro tempo, em uma finalização de fora da área, acertando uma bomba para abrir o placar para a equipe alvinegra.

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Angileri foi titular na partida por conta da ausência de Matheus Bidu. O lateral, considerado titular pelo técnico Fernando Diniz, ficou fora do confronto com dores no púbis. Com a oportunidade, o argentino iniciou o duelo entre os 11 jogadores escolhidos pelo treinador e marcou seu primeiro gol pelo Corinthians.

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— Muito feliz por poder fazer meu primeiro gol pelo Corinthians. Hoje, era um jogo difícil, gramado difícil. O Bahia é um time que joga muita bola. Estamos felizes porque levamos um ponto para São Paulo. Vamos melhorando jogo após jogo. Vínhamos de vitórias, agora um empate. Feliz por seguir somando e vamos melhorando no dia a dia — disse Angileri à Ge TV após o jogo.

Fabrizio Angileri — Corinthians

53 jogos (33 titular) 1 gol 2 assistências 0.5 passe decisivo por jogo 1 grande chance criada 21% de acerto no cruzamento 84% de acerto no passe 0.5 dribles certos por jogo (54% de acerto) 1.4 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 2.2 bolas recuperadas por jogo 56% de eficiência nos duelos 0.4 dribles sofridos por jogo 0.6 faltas por jogo 11 cartões amarelos Nota Sofascore 6.91

Fabrizio Angileri — Corinthians (2026)

11 jogos (7 titular) 1 gol 0.6 passe decisivo por jogo 21% de acerto no cruzamento 87% de acerto no passe 0.3 dribles certos por jogo (38% de acerto) 1.2 desarmes por jogo 0.5 interceptações por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 65% de eficiência nos duelos 0.2 dribles sofridos por jogo 0.5 faltas por jogo 3 cartões amarelos Nota Sofascore 6.97

Clima esquenta em Bahia x Corinthians com tumulto entre jogadores (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Bahia x Corinthians

Com o resultado, o Corinthians caiu para a 8ª colocação, com 28 pontos conquistados. O Bahia subiu uma posição e aparece provisoriamente na 5ª colocação, com 31 pontos, já que a rodada ainda não está completa.

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Na próxima semana, o Timão recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena, na quinta-feira (30), às 19h30. Já o Esquadrão visita o Fluminense um dia antes, no Maracanã, às 21h30.

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