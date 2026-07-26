Corinthians leva seis gols em derrota no Paulistão de base Timão é dominado no primeiro tempo, reage na etapa final, mas não evita o derrota

O Corinthians foi derrotado por 6 a 3 pelo Ibrachina, neste sábado (25), na Fazendinha, em partida válida pela 12ª rodada do Grupo 12 da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17.

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Os gols do Timão foram marcados por Lucca Caramico, Léo Amistá e Léo Rodrigues. Pelo Ibrachina, Kaio Gomes balançou as redes três vezes, Arthur Tigrão marcou dois gols e Samuel Zanon completou o placar.

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O Corinthians encontrou dificuldades desde o início da partida e foi para o intervalo com desvantagem de 4 a 0. Na etapa final, a equipe alvinegra reagiu e marcou duas vezes, mas viu o adversário ampliar novamente com mais dois gols. Nos minutos finais, o Timão ainda descontou, mas não evitou a derrota por 6 a 3.

Apesar da derrota para o Ibrachina, o Corinthians vivia um bom momento na categoria. Antes do revés, a equipe acumulava cinco vitórias consecutivas, com triunfos sobre Internacional (4 a 0), Barcelona Esportivo Capela (2 a 0), Vasco da Gama (3 a 0), Palmeiras (3 a 1) e Juventus (4 a 2). Nesse período, o Timão marcou 16 gols e sofreu apenas três.

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Partida foi disputada na Fazendinha (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians na competição

Com o resultado da última rodada, o Corinthians manteve a segunda colocação do Grupo 12 do Campeonato Paulista Sub-17, com 22 pontos conquistados em 10 partidas. A equipe alvinegra soma sete vitórias, um empate e duas derrotas, além de 35 gols marcados e 16 sofridos, com 73,3% de aproveitamento.

A liderança da chave segue com o Ibrachina, que faz campanha perfeita até o momento. O time venceu os 10 jogos disputados, chegou aos 30 pontos e mantém 100% de aproveitamento. O ataque marcou 36 gols, enquanto a defesa sofreu apenas 10, garantindo saldo positivo de 26.

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Na sequência, Terceiro Milênio e Juventus ocupam a terceira e a quarta colocações, respectivamente, ambos com 18 pontos. O Terceiro Milênio leva vantagem nos critérios de desempate por ter saldo de gols superior (9 contra 4), com 29 gols marcados e 20 sofridos. Já o Juventus balançou as redes 22 vezes, sofreu 18 gols e segue na zona de classificação para a próxima fase.

Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Centro Olímpico, fora de casa, no dia 1 de agosto.

Formato do Paulistão Sub-17

As 92 equipes serão divididas em 13 grupos regionalizados, sendo 12 com 7 times e um com 8, que se enfrentarão em jogos de turno e returno dentro das chaves, com início em 25 de abril, avançando à segunda fase os 3 melhores de cada grupo e os 9 melhores quartos colocados.

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As 48 equipes classificadas serão divididas em outros 12 grupos de 4 a partir de critérios técnicos e, novamente se enfrentando dentro da chave, classificam-se os dois melhores de cada grupo, mais os 8 melhores terceiros colocados.

A partir da terceira fase, as 32 equipes se enfrentam em sistema de mata-mata e, até a decisão do título, que está marcada para 5 de dezembro, em caso de empate na somatória dos placares, o vencedor será decidido nos pênaltis. Nestas fases eliminatórias, os cruzamentos seguirão o ranking geral, considerando o desempenho acumulado nas fases anteriores.