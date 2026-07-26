logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Corinthians leva seis gols em derrota no Paulistão de base

Timão é dominado no primeiro tempo, reage na etapa final, mas não evita o derrota

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/07/2026 16:10
Favorite o Lance! no Google
Técnico Guilherme Nascimento durante a partida
Técnico Guilherme Nascimento, da equipe Sub-17 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians foi derrotado por 6 a 3 pelo Ibrachina, neste sábado (25), na Fazendinha, em partida válida pela 12ª rodada do Grupo 12 da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-17.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os gols do Timão foram marcados por Lucca Caramico, Léo Amistá e Léo Rodrigues. Pelo Ibrachina, Kaio Gomes balançou as redes três vezes, Arthur Tigrão marcou dois gols e Samuel Zanon completou o placar.

continua após a publicidade

O Corinthians encontrou dificuldades desde o início da partida e foi para o intervalo com desvantagem de 4 a 0. Na etapa final, a equipe alvinegra reagiu e marcou duas vezes, mas viu o adversário ampliar novamente com mais dois gols. Nos minutos finais, o Timão ainda descontou, mas não evitou a derrota por 6 a 3.

Apesar da derrota para o Ibrachina, o Corinthians vivia um bom momento na categoria. Antes do revés, a equipe acumulava cinco vitórias consecutivas, com triunfos sobre Internacional (4 a 0), Barcelona Esportivo Capela (2 a 0), Vasco da Gama (3 a 0), Palmeiras (3 a 1) e Juventus (4 a 2). Nesse período, o Timão marcou 16 gols e sofreu apenas três. 

continua após a publicidade
Fazendinha, casa do Corinthians na base
Partida foi disputada na Fazendinha (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians na competição

Com o resultado da última rodada, o Corinthians manteve a segunda colocação do Grupo 12 do Campeonato Paulista Sub-17, com 22 pontos conquistados em 10 partidas. A equipe alvinegra soma sete vitórias, um empate e duas derrotas, além de 35 gols marcados e 16 sofridos, com 73,3% de aproveitamento.

A liderança da chave segue com o Ibrachina, que faz campanha perfeita até o momento. O time venceu os 10 jogos disputados, chegou aos 30 pontos e mantém 100% de aproveitamento. O ataque marcou 36 gols, enquanto a defesa sofreu apenas 10, garantindo saldo positivo de 26.

continua após a publicidade

Na sequência, Terceiro Milênio e Juventus ocupam a terceira e a quarta colocações, respectivamente, ambos com 18 pontos. O Terceiro Milênio leva vantagem nos critérios de desempate por ter saldo de gols superior (9 contra 4), com 29 gols marcados e 20 sofridos. Já o Juventus balançou as redes 22 vezes, sofreu 18 gols e segue na zona de classificação para a próxima fase.

Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Centro Olímpico, fora de casa, no dia 1 de agosto. 

Formato do Paulistão Sub-17

As 92 equipes serão divididas em 13 grupos regionalizados, sendo 12 com 7 times e um com 8, que se enfrentarão em jogos de turno e returno dentro das chaves, com início em 25 de abril, avançando à segunda fase os 3 melhores de cada grupo e os 9 melhores quartos colocados.

continua após a publicidade

As 48 equipes classificadas serão divididas em outros 12 grupos de 4 a partir de critérios técnicos e, novamente se enfrentando dentro da chave, classificam-se os dois melhores de cada grupo, mais os 8 melhores terceiros colocados.

A partir da terceira fase, as 32 equipes se enfrentam em sistema de mata-mata e, até a decisão do título, que está marcada para 5 de dezembro, em caso de empate na somatória dos placares, o vencedor será decidido nos pênaltis. Nestas fases eliminatórias, os cruzamentos seguirão o ranking geral, considerando o desempenho acumulado nas fases anteriores.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Camisa do Corinthians pendurada na rede

Corinthians

Com cinco desfalques, Corinthians está escalado para enfrentar o Bahia

Há 1 hora
Fernando Diniz cumprimenta Rogério Ceni

Corinthians

Corinthians x Bahia: Diniz leva a melhor sobre Ceni, mas tenta quebrar tabu em Salvador

Há 10 horas
Meia Rodrigo Garro durante treino do Corinthians

Corinthians

Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Bahia

Há 22 horas
O meio-campista Breno Bidon durante partida do Corinthians

Corinthians

Vai sair? Empresário abre o jogo sobre futuro de Bidon no Corinthians

Há 1 dia
Arte da partida entre Bahia x Corinthians

Onde Assistir

Bahia x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 dia
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians

Corinthians

Cacá atinge metas, e Vitória terá de comprar zagueiro do Corinthians

Há 1 dia
Mais LANCE!
Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Libertadores 2022 - Troféu

Campeões da Libertadores utilizarão patches com anos dos títulos

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Fernando Diniz em partida na Neo Química Arena

Inspirado em finalistas da Copa, Corinthians de Diniz dobra aproveitamento e salta no Brasileirão

Rafael Leão durante treino no Corinthians

Astro do Milan, Rafael Leão treina no CT do Corinthians

Gui Negão comemora gol com a camisa do Corinthians

Corinthians recusa proposta do futebol espanhol por Gui Negão

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians

Ídolo do Corinthians defende renovação de Memphis: 'Adoro ele'

Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians inicia preparação para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão

Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, antes da partida contra o Remo

Corinthians paga R$ 1,1 milhão à Fifa e encerra um dos transfer bans

Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Europeus repercutem impasse entre Memphis e Corinthians: 'Dias contados'

Diretoria do Corinthians reunida antes do duelo contra o Remo

Corinthians recusa proposta de R$ 5,6 milhões por Pedro Milans

Zakaria Labyad em ação durante Corinthians e Remo

Zakaria Labyad vira assunto após vitória do Corinthians: 'Chegou de vez'