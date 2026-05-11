'A Rússia é aqui': Diniz quer Matheuzinho no Corinthians e projeta Seleção para o lateral

Titular do Corinthians de Fernando Diniz, o lateral direito Matheuzinho confirmou que recebeu uma proposta do futebol da Rússia e analisa seu futuro no Timão. Após marcar um gol fazer e outro contra na vitória da equipe por 3 a 2 no clássico diante do São Paulo, o lateral foi questionado sobre o interesse do Zenit, da Rússia, que gostaria de levar o atleta na janela de meio de ano, durante a Copa do Mundo. Sua possível saída, entretanto, não é aprovada pelo treinador, que vê o jogador como peça importante do seu elenco.

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Matheuzinho explicou que não há uma definição para a situação e que só soube do interesse do futebol russo no sábado. O lateral explicou que só terá uma posição junto ao seu staff quando houver a pausa para a Copa, mas não descartou uma saída se o negócio for "fizer bem" para o clube e para ele, como destacou em entrevista após a partida. Até lá, disse que segue focado nos compromissos do Corinthians na temporada.

- Sobre a questão da Rússia, fiquei sabendo ontem (sábado), quando fui dar uma entrevista. Não estava sabendo de nada. É algo que não passa na minha cabeça agora, tem um mês até a parada. Quando chegar a parada, vamos sentar para ver o que vai acontecer. E se for algo que vá fazer bem para o clube e para mim, não tem problema. Hoje, meu pensamento é no Barra, na quinta-feira. Meu pensamento é completamente no Corinthians. Estou muito feliz aqui. Não sei o que pode acontecer daqui para frente, mas estou muito feliz aqui - afirmou Matheuzinho.

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Fernando Diniz comentou a situação em tom bem-humorado e defendeu a permanência do lateral em sua equipe. O treinador valorizou a constância e a qualidade dos jogos que Matheuzinho tem feito. Além do gol diante do São Paulo, deu a assistência para o gol no último minuto de Gustavo Henrique na Libertadores.

- A Rússia é aqui. Moscou [capital da Rússia] é aqui em São Paulo. O Matheus não tem porque sair agora do Corinthians, essa é a minha opinião. E esse é outro jogador que eu acho que vocês notam que na minha chegada aqui tem esse destaque muito positivo, quase que todos os jogos. Tem jogado com uma regularidade grande no sentido de jogar num nível muito alto. E ele fez assistência no último jogo [contra o Sanra Fe], ele fez um golaço agora. E outros jogos, como o do Peñarol em que ele jogou muito bem e tem jogado bem constantemente - iniciou.

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O técnico ainda ponderou que o atleta tem condição de buscar níveis mais altos do futebol internacional e projetou uma disputa por uma vaga na Seleção Brasileira no futuro, no ciclo pós Copa do Mundo. No fim, demonstrou confiança que o jogador vai escolher ficar no Timão.

- O destino do Mateuzinho tem que ser outro. Na minha opinião, ele é um dos melhores laterais do futebol brasileiro há algum tempo e que tem que buscar uma vaga na Seleção. Então eu vou fazer muita força para que ele fique e eu tenho uma confiança grande que ele vai optar por ficar, porque esse é um momento que ele tem que aproveitar muito bem. Vejo o Mateuzinho evoluindo, ganhando um espaço cada vez maior no futebol brasileiro - completou Diniz.