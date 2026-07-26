AO VIVO: siga Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações Seleção feminina busca título inédito neste domingo (26), em Macau, na China

Brasil e Turquia fazem a final da Liga das Nações de vôlei feminino neste domingo (26), em Macau, na China. A equipe comandada por José Roberto Guimarães entra em quadra às 8h30 (de Brasília) na busca pelo título inédito. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 0 0 0 0 Turquia 0 0 0 0

PRÉ-JOGO

Campeã da VNL em 2023, a Turquia busca o bi em sua terceira final. Já o Brasil chega à decisão pela quinta vez, ainda atrás do primeiro título.

O Brasil leva vantagem no retrospecto recente diante da Turquia, com quatro vitórias nos últimos seis jogos, sendo um deles a disputa de bronze de Paris 2024.

A Seleção feminina de vôlei mede forças com a Turquia a partir das 8h30 (de Brasília). Acompanhe tudo sobre a decisão da VNL no Lance!.

Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação/Volleyball World)

➡️ Após quatro vices, Brasil busca ouro inédito na VNL

Lista de convocadas do Brasil para a fase final da VNL

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Rosamaria

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

Maiara Basso

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

➡️ Ana Cristina repete atuação decisiva e leva Brasil à final da Liga das Nações

Formato da VNL

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

continua após a publicidade

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.

Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no seguinte.

continua após a publicidade

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Turquia - Final da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026

📅 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Macau, China

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.