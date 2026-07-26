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AO VIVO: siga Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações

Seleção feminina busca título inédito neste domingo (26), em Macau, na China

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 07:05
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ana Cristina, do Brasil, realiza movimento de ataque com a mão direita, no ar, contra bloqueio duplo da Itália
Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

Brasil e Turquia fazem a final da Liga das Nações de vôlei feminino neste domingo (26), em Macau, na China. A equipe comandada por José Roberto Guimarães entra em quadra às 8h30 (de Brasília) na busca pelo título inédito. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

0

0

0

0

Turquia

0

0

0

0

PRÉ-JOGO

  • Campeã da VNL em 2023, a Turquia busca o bi em sua terceira final. Já o Brasil chega à decisão pela quinta vez, ainda atrás do primeiro título.
  • O Brasil leva vantagem no retrospecto recente diante da Turquia, com quatro vitórias nos últimos seis jogos, sendo um deles a disputa de bronze de Paris 2024.
  • A Seleção feminina de vôlei mede forças com a Turquia a partir das 8h30 (de Brasília). Acompanhe tudo sobre a decisão da VNL no Lance!.
Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações
Brasil vence a Itália na semifinal da Liga das Nações (Foto: Divulgação/Volleyball World)

➡️ Após quatro vices, Brasil busca ouro inédito na VNL

Lista de convocadas do Brasil para a fase final da VNL

LEVANTADORAS

  • Macris
  • Roberta

OPOSTAS

  • Kisy
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Ana Cristina
  • Julia Bergmann
  • Helena
  • Maiara Basso

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Natinha
  • Marcelle

➡️ Ana Cristina repete atuação decisiva e leva Brasil à final da Liga das Nações

Formato da VNL

Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

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No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.

Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no seguinte.

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🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Turquia - Final da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026

📅 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Macau, China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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