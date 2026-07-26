AO VIVO: siga Brasil x Turquia pela final da Liga das Nações
Seleção feminina busca título inédito neste domingo (26), em Macau, na China
Brasil e Turquia fazem a final da Liga das Nações de vôlei feminino neste domingo (26), em Macau, na China. A equipe comandada por José Roberto Guimarães entra em quadra às 8h30 (de Brasília) na busca pelo título inédito. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
0
0
0
0
Turquia
0
0
0
0
PRÉ-JOGO
- Campeã da VNL em 2023, a Turquia busca o bi em sua terceira final. Já o Brasil chega à decisão pela quinta vez, ainda atrás do primeiro título.
- O Brasil leva vantagem no retrospecto recente diante da Turquia, com quatro vitórias nos últimos seis jogos, sendo um deles a disputa de bronze de Paris 2024.
- A Seleção feminina de vôlei mede forças com a Turquia a partir das 8h30 (de Brasília). Acompanhe tudo sobre a decisão da VNL no Lance!.
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Lista de convocadas do Brasil para a fase final da VNL
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
- Maiara Basso
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
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Formato da VNL
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final, em sistema de jogo único.
Caso a seleção do país-sede da fase final não termine entre as oito primeiras, entra no lugar do oitavo colocado. Já o 18º é substituído pela seleção melhor posicionada no ranking da FIVB no seguinte.
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Turquia - Final da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2026
📅 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 8h30 (de Brasília)
📍 Local: Macau, China
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (YouTube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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