Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores Clubes vencedores do torneio exibirão emblemas personalizados com os anos das conquistas a partir das oitavas de final

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (27) a criação de patches comemorativos exclusivos para os clubes campeões da Libertadores classificados às oitavas de final da edição de 2026. A novidade será utilizada já na fase mata-mata da competição e tem como objetivo destacar a história e o legado das equipes vencedoras do principal torneio de clubes da América do Sul.

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Emblemas personalizados

Cada patch foi desenvolvido de forma exclusiva para cada clube e traz os anos em que a equipe conquistou a Libertadores, substituindo o modelo dourado utilizado até a fase de grupos, que indicava apenas a quantidade de títulos. Segundo a Conmebol, os novos emblemas celebram a trajetória dos campeões e reforçam o reconhecimento às instituições que alcançaram a "Glória Eterna".

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Com a iniciativa, os clubes classificados para as oitavas de final passarão a exibir nas camisas um símbolo personalizado durante toda a fase final da Libertadores de 2026. Entre as equipes que utilizarão o novo patch estão os brasileiros Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians, além de Estudiantes, da Argentina, e LDU, do Equador.

Novos patchs de times campeões da Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

Valorização da história

A entidade sul-americana afirmou que a ação faz parte do processo de fortalecimento da identidade da Libertadores e busca valorizar o prestígio construído pelos campeões ao longo da história da competição.

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Os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores de 2026 estão marcados para a semana do dia 11 de agosto, quando os patches comemorativos estrearão oficialmente nos uniformes dos clubes campeões classificados.

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