logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores

Clubes vencedores do torneio exibirão emblemas personalizados com os anos das conquistas a partir das oitavas de final

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 16:12
Favorite o Lance! no Google
Taça da Libertadores
Taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (27) a criação de patches comemorativos exclusivos para os clubes campeões da Libertadores classificados às oitavas de final da edição de 2026. A novidade será utilizada já na fase mata-mata da competição e tem como objetivo destacar a história e o legado das equipes vencedoras do principal torneio de clubes da América do Sul.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Emblemas personalizados

Cada patch foi desenvolvido de forma exclusiva para cada clube e traz os anos em que a equipe conquistou a Libertadores, substituindo o modelo dourado utilizado até a fase de grupos, que indicava apenas a quantidade de títulos. Segundo a Conmebol, os novos emblemas celebram a trajetória dos campeões e reforçam o reconhecimento às instituições que alcançaram a "Glória Eterna".

continua após a publicidade

Com a iniciativa, os clubes classificados para as oitavas de final passarão a exibir nas camisas um símbolo personalizado durante toda a fase final da Libertadores de 2026. Entre as equipes que utilizarão o novo patch estão os brasileiros Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Corinthians, além de Estudiantes, da Argentina, e LDU, do Equador.

Novos patchs de times campeões da Libertadores
Novos patchs de times campeões da Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)

Valorização da história

A entidade sul-americana afirmou que a ação faz parte do processo de fortalecimento da identidade da Libertadores e busca valorizar o prestígio construído pelos campeões ao longo da história da competição.

continua após a publicidade

Os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores de 2026 estão marcados para a semana do dia 11 de agosto, quando os patches comemorativos estrearão oficialmente nos uniformes dos clubes campeões classificados.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Flicker Conmebol)

Futebol Nacional

Enquete Lance!: o novo patch da Libertadores ficou melhor?

Há 2 dias
Libertadores 2022 - Troféu

Futebol Nacional

Campeões da Libertadores utilizarão patches com anos dos títulos

Há 2 dias
Telão do Maracanã com escudos de Flamengo e Cruzeiro

Flamengo

Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela Libertadores

Há 1 semana
Lucas Paquetá em ação pelo Flamengo contra o Bahia

Flamengo

Paquetá abre mão das férias, retorna ao Ninho e inicia tratamento visando volta ao Flamengo

Há 2 semanas
Muslera, diante do Flamengo pela fase de grupos da Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Uruguai x Espanha: Muslera teve falha recente contra o Flamengo; relembre

Há 1 mês
Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro

Lucas Silva revela como elenco do Cruzeiro reagiu ao duelo com o Flamengo na Libertadores

Há 1 mês
Mais LANCE!
Corinthians na fase de grupos da Libertadores (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

Liderança geral perdida e Di María no caminho: o Corinthians na Libertadores

Canobbio comemora terceiro gol do Fluminense contra o La Guaira (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

Do favoritismo ao sufoco: o balanço do Fluminense na Libertadores

Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro mantém escrita na Libertadores com a quarta melhor defesa, mas deixa alerta

Time do Palmeiras

Palmeiras ganha 'segunda chance' na Libertadores e segue na briga pelo título pós Copa

Canobbio em ação em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Fluminense x Independiente Rivadavia: Conmebol divulga dia e horário das oitavas de final da Libertadores

Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Jorginho, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

Duelo entre Flamengo e Cruzeiro na Libertadores ganha datas

Conmebol define datas e horários das oitavas da Libertadores entre Palmeiras e Cerro Porteño

Cruzeiro x Barcelona-EQU, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Pereira é eleito 'Herói da semana' na Libertadores

Projeção do River Plate para o novo Monumental de Núnez, em Buenos Aires

Barcelona e River Plate misturam história e modernidade ao apostar em estádios gigantes

Hugo Souza, goleiro do Corinthians (Foto: Richard Ducker/DiaEsportivo/Folhapress)

Hugo Souza projeta reencontro com Di María e relembra pênalti defendido

Hulk no treino do Fluminense neste sábado (30) (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Bastidores: vestiário do Fluminense recebeu visita de Hulk e Isaque na Libertadores

Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Redação do Lance! diz qual brasileiro se deu melhor e pior no sorteio da Libertadores

Sinisterra (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Cruzeiro: Sinisterra revela orientação de Artur Jorge e abre o jogo sobre sua condição física