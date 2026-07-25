Vai sair? Empresário abre o jogo sobre futuro de Bidon no Corinthians Camisa 7 aparece como um dos principais ativos do clube nesta janela de transferências

O meia-campista Breno Bidon, de 21 anos, é um dos principais nomes do Corinthians e um dos ativos mais valorizados do clube nesta janela de transferências. Em meio à crise financeira enfrentada pela equipe, uma possível venda do jogador não é descartada.

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Apesar da possibilidade de uma negociação, o estafe de Breno Bidon não tem pressa para uma saída. Embora não descarte uma transferência nesta janela, a equipe avalia que uma eventual saída precisa seguir o processo de evolução do jogador e ser positiva para todos os envolvidos.

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— Não temos pressa para vender o Breno. Estamos felizes no Corinthians. É um processo em evolução. Essa mudança vai acontecer naturalmente. Pode ser que aconteça nesta janela, mas será boa para todo mundo quando acontecer — explicou o empresário Fernando Brito, agente de Breno Bidon, em entrevista à Itatiaia.

— É um projeto de anos com o Corinthians. O clube investe no Breno há anos, existe envolvimento e confiança em todo o processo, desde o primeiro dia em que ele pisou no clube. O Corinthians sempre respeitou o Breno e a mim, e não poderíamos agir de forma diferente — seguiu.

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Breno Bidon é um dos principais ativos do Corinthians nesta janela de transferências (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Breno Bidon em alta no Corinthians

Breno Bidon participou da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 pelo Timão. Após o título da principal competição de base do país, o meio-campista ganhou espaço e foi promovido ao elenco profissional pelo técnico português António Oliveira.

No ano seguinte, Breno Bidon foi um dos destaques da equipe comandada por Ramón Díaz e, em seguida, pelo técnico Dorival Júnior, inclusive brilhando na final da Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, quando participou da jogada que originou o segundo gol do Timão e ajudou a confirmar a conquista da taça.

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Ao todo, Breno Bidon soma 134 jogos pelo Corinthians, sendo 107 como titular. O meia-campista marcou cinco gols e distribuiu quatro assistências com a camisa alvinegra. O camisa 7 também acumula títulos importantes pelo Timão: além da Copa do Brasil, levantou as taças do Campeonato Paulista e da Supercopa Rei.

Vale destacar que Breno Bidon renovou contrato com o Corinthians no ano passado, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2029. O acordo prevê uma multa rescisória de R$ 370 milhões para negociações com equipes do mercado nacional, enquanto para clubes do exterior o valor é de 100 milhões de euros.

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Breno Bidon obteve a nacionalidade italiana recentemente. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu.

Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros por elenco, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.

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