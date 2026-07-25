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Bahia x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 20ª rodada da competição

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/07/2026 14:13
Atualizado há 2 minutos
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Arte da partida entre Bahia x Corinthians
(Foto: Arte/Lance!)

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O confronto, válido pela 20ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Ge TV, TV Globo e Premiere.

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O Bahia ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados em 19 partidas. A equipe soma oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos, o que resulta em saldo positivo de quatro gols e aproveitamento de 52% na competição.

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Ficha do jogo

bahia-escudo
BAH
Corinthians escudo - NOVO
COR
20ª Rodada
Brasileirão
Data e Hora
Domingo, 26 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro
Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes
Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir

Já o Corinthians aparece na sétima posição da tabela, com 27 pontos em 19 jogos. A campanha alvinegra é de sete vitórias, seis empates e seis derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos. O time tem saldo positivo de dois gols e registra aproveitamento de 47% no Campeonato Brasileiro.

Arena Fonte Nova, palco do jogo
Partida será disputada na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Histórico do confronto

O histórico do confronto entre Bahia e Corinthians aponta vantagem para a equipe paulista. Ao longo de 64 partidas disputadas em todas as competições, o Timão soma 29 vitórias, contra 19 do Bahia, além de 16 empates.

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Mesmo atuando em Salvador, o retrospecto é equilibrado. Em 36 jogos com mando do Bahia, cada equipe venceu 13 vezes, enquanto outros 10 confrontos terminaram empatados, evidenciando o equilíbrio do duelo na capital baiana.

Já nos jogos realizados com mando do Corinthians, o clube alvinegro amplia a superioridade. Em 28 partidas, foram 16 vitórias da equipe paulista, seis triunfos do Bahia e seis empates.

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Confira as informações do jogo entre Bahia x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X CORINTHIANS
SÉRIE A - 20ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
📺 Onde assistir: Ge TV, TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: Ronaldo; Roman Gomez, Marcos Victor (Kanu), David Duarte e Zé Guilherme (Luciano Juba); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Willian José. (Técnico: Rogério Ceni)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

🍀Aposte na vitória de Bahia e Corinthians na disputa no Brasileirão!
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