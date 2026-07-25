Bahia x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 20ª rodada da competição
Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O confronto, válido pela 20ª do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Ge TV, TV Globo e Premiere.
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O Bahia ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados em 19 partidas. A equipe soma oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos, o que resulta em saldo positivo de quatro gols e aproveitamento de 52% na competição.
Ficha do jogo
Já o Corinthians aparece na sétima posição da tabela, com 27 pontos em 19 jogos. A campanha alvinegra é de sete vitórias, seis empates e seis derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos. O time tem saldo positivo de dois gols e registra aproveitamento de 47% no Campeonato Brasileiro.
Histórico do confronto
O histórico do confronto entre Bahia e Corinthians aponta vantagem para a equipe paulista. Ao longo de 64 partidas disputadas em todas as competições, o Timão soma 29 vitórias, contra 19 do Bahia, além de 16 empates.
Mesmo atuando em Salvador, o retrospecto é equilibrado. Em 36 jogos com mando do Bahia, cada equipe venceu 13 vezes, enquanto outros 10 confrontos terminaram empatados, evidenciando o equilíbrio do duelo na capital baiana.
Já nos jogos realizados com mando do Corinthians, o clube alvinegro amplia a superioridade. Em 28 partidas, foram 16 vitórias da equipe paulista, seis triunfos do Bahia e seis empates.
Confira as informações do jogo entre Bahia x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X CORINTHIANS
SÉRIE A - 20ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 26 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
📺 Onde assistir: Ge TV, TV Globo e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BAHIA: Ronaldo; Roman Gomez, Marcos Victor (Kanu), David Duarte e Zé Guilherme (Luciano Juba); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Willian José. (Técnico: Rogério Ceni)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan (Raniele), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)
🍀Aposte na vitória de Bahia e Corinthians na disputa no Brasileirão!
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