menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Conheça Kayke, Cria do Terrão que foi aposta de Diniz contra o Platense, na Libertadores

Atacante anotou belo gol na vitória do Corinthians na Libertadores

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 10/04/2026
11:57
Atualizado há 1 minutos
Kayke Ferrari atacante Corinthians
imagem cameraKayke fez um dos gols da vitória do Corinthians contra o Platense. (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Aos 21 anos, Kayke Ferrari marcou seu primeiro gol pelo Corinthians em uma Libertadores e ajudou a equipe a pôr fim ao jejum de nove jogos sem vencer na temporada. Na estreia de Fernando Diniz, o jovem foi uma aposta, ganhou oportunidade como titular contra o Platense e se firma como uma alternativa ofensiva no elenco corintiano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No duelo contra o Platense, fora de casa, Kayke foi um dos destaques da equipe na vitória por 2 a 0. Além do gol, teve boa participação pelo lado do campo e boa média nos acertos dos passes. O desempenho positivo não foi uma novidade para Fernando Diniz. O treinador afirmou que já conhecia o atleta do período que ele atuou no futebol de salão com um dos filhos do treinador, que elogiou a atuação.

- Sempre tenho um olhar especial para jogadores da base. O Kayke jogou futebol de salão com um dos meus filhos, o Bidon também. (...) Às vezes [o jogador] não tem sequência, porque são muitos jogadores de qualidade. Peguei o histórico recente dele, jogou pouco, mas foi bem contra o Capivariano - iniciou Diniz, que explicou a mudança tática feita no time para usar o atacante.

continua após a publicidade

- Trazendo o André para o meio, ele era uma das possibilidades. Gostei do primeiro treinamento, coloquei para revezar, e no segundo escolhi para ele começar o jogo. Peguei informações e fomos felizes. Tem muito talento. Espero que ele mantenha o rendimento. Ele foi bem, importante na parte tática. Jogo truncado, difícil. Ele estava sendo produtivo - completou o técnico.

Conheça Kayke, Cria do Terrão que foi aposta de Diniz contra o Platense, na Libertadores
Kayke disputa bola em jogo contra o Platense, na Argentina, pela Libertadores. (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

Quem é Kayke Ferrari

O atacante nascido em Guarulhos, na Grande São Paulo, já soma 22 partidas pelo Corinthians no time profissional. Sua estreia no time profissional foi em clássico contra o São Paulo, em janeiro de 2024. Desde então, o jogador não ganhou muitas oportunidades com os treinadores que passaram pelo Timão, mas gerava uma expectativa pelo seu bom desempenho na base.

continua após a publicidade

A Cria do Terrão fez 109 jogos pelo time sub-20 do Corinthians e balançou as redes 26 vezes, além de oito assistências na categoria. Ele atuou com o grupo até o fim de 2024, antes de ser totalmente integrado ao time profissional na última temporada.

No elenco principal, seu primeiro gol foi diante do Capiviariano, pro Campeonato Paulista, jog citado por Diniz como uma boa atuação do atacante. Na reta final de 2025, contra o Juventude, pelo Brasileirão, Kayke também anotou uma assistência.

Veja pelo Corinthians

  1. 22 jogos (7 titular)
  2. 2 gols
  3. 1 assistência
  4. 243 minutos para participar de gol
  5. 13 finalizações (4 no gol)
  6. 6.5 finalizações para marcar
  7. 8 passes decisivos
  8. 50% de conversão em grandes chances (1/2)
  9. 2 grandes chances criadas
  10. 13 dribles certos
  11. 37% de eficiência nos duelos
  12. 7 faltas sofridas
  13. Nota Sofascore 6.70

*Dados cedidos pela plataforma Sofascore

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias