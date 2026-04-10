Aos 21 anos, Kayke Ferrari marcou seu primeiro gol pelo Corinthians em uma Libertadores e ajudou a equipe a pôr fim ao jejum de nove jogos sem vencer na temporada. Na estreia de Fernando Diniz, o jovem foi uma aposta, ganhou oportunidade como titular contra o Platense e se firma como uma alternativa ofensiva no elenco corintiano.

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No duelo contra o Platense, fora de casa, Kayke foi um dos destaques da equipe na vitória por 2 a 0. Além do gol, teve boa participação pelo lado do campo e boa média nos acertos dos passes. O desempenho positivo não foi uma novidade para Fernando Diniz. O treinador afirmou que já conhecia o atleta do período que ele atuou no futebol de salão com um dos filhos do treinador, que elogiou a atuação.

- Sempre tenho um olhar especial para jogadores da base. O Kayke jogou futebol de salão com um dos meus filhos, o Bidon também. (...) Às vezes [o jogador] não tem sequência, porque são muitos jogadores de qualidade. Peguei o histórico recente dele, jogou pouco, mas foi bem contra o Capivariano - iniciou Diniz, que explicou a mudança tática feita no time para usar o atacante.

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- Trazendo o André para o meio, ele era uma das possibilidades. Gostei do primeiro treinamento, coloquei para revezar, e no segundo escolhi para ele começar o jogo. Peguei informações e fomos felizes. Tem muito talento. Espero que ele mantenha o rendimento. Ele foi bem, importante na parte tática. Jogo truncado, difícil. Ele estava sendo produtivo - completou o técnico.

Kayke disputa bola em jogo contra o Platense, na Argentina, pela Libertadores. (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

Quem é Kayke Ferrari

O atacante nascido em Guarulhos, na Grande São Paulo, já soma 22 partidas pelo Corinthians no time profissional. Sua estreia no time profissional foi em clássico contra o São Paulo, em janeiro de 2024. Desde então, o jogador não ganhou muitas oportunidades com os treinadores que passaram pelo Timão, mas gerava uma expectativa pelo seu bom desempenho na base.

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A Cria do Terrão fez 109 jogos pelo time sub-20 do Corinthians e balançou as redes 26 vezes, além de oito assistências na categoria. Ele atuou com o grupo até o fim de 2024, antes de ser totalmente integrado ao time profissional na última temporada.

No elenco principal, seu primeiro gol foi diante do Capiviariano, pro Campeonato Paulista, jog citado por Diniz como uma boa atuação do atacante. Na reta final de 2025, contra o Juventude, pelo Brasileirão, Kayke também anotou uma assistência.

Veja pelo Corinthians

22 jogos (7 titular) 2 gols 1 assistência 243 minutos para participar de gol 13 finalizações (4 no gol) 6.5 finalizações para marcar 8 passes decisivos 50% de conversão em grandes chances (1/2) 2 grandes chances criadas 13 dribles certos 37% de eficiência nos duelos 7 faltas sofridas Nota Sofascore 6.70

*Dados cedidos pela plataforma Sofascore