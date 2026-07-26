Com cinco desfalques, Corinthians está escalado para enfrentar o Bahia Fernando Diniz terá o retorno do capitão Rodrigo Garro, mas lista de ausências

O Corinthians está escalado para a partida diante do Bahia, que se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A partida é válida pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro.

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Para a partida, Diniz contará com o retorno do meia Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Remo. O volante Raniele, que voltou a treinar com o restante do elenco após se recuperar de uma torção no tornozelo e de um ferimento no joelho sofridos durante o treinamento da última segunda-feira (20), está relacionado e será titular.

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O lateral Matheus Bidu, com dores no púbis, está fora da partida. Reserva imediato, Fabrizio Angileri assume a titularidade. Já o meia Alex Santana, com trauma no joelho, não foi para Salvador.

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O atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria seguem em transição física e ainda não reúnem condições de jogo. Outro desfalque confirmado é o atacante Kayke. O jovem se recupera de uma grave lesão no joelho e ainda não tem condições de retornar aos gramados.

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Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento de Bahia x Corinthians no Brasileirão

O Bahia ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados em 19 partidas. A equipe soma oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos, o que resulta em saldo positivo de quatro gols e aproveitamento de 52% na competição.

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Já o Corinthians aparece na sétima posição da tabela, com 27 pontos em 19 jogos. A campanha alvinegra é de sete vitórias, seis empates e seis derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos. O time tem saldo positivo de dois gols e registra aproveitamento de 47% no Campeonato Brasileiro.

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