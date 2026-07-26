logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Com cinco desfalques, Corinthians está escalado para enfrentar o Bahia

Fernando Diniz terá o retorno do capitão Rodrigo Garro, mas lista de ausências

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/07/2026 15:01
Favorite o Lance! no Google
Camisa do Corinthians pendurada na rede
Corinthians está escalado para o duelo diante do Bahia (Foto: Gustavo Vasco / Corinthians)

O Corinthians está escalado para a partida diante do Bahia, que se enfrentam neste domingo (26), às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). A partida é válida pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para a partida, Diniz contará com o retorno do meia Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Remo. O volante Raniele, que voltou a treinar com o restante do elenco após se recuperar de uma torção no tornozelo e de um ferimento no joelho sofridos durante o treinamento da última segunda-feira (20), está relacionado e será titular.

continua após a publicidade

O lateral Matheus Bidu, com dores no púbis, está fora da partida. Reserva imediato, Fabrizio Angileri assume a titularidade. Já o meia Alex Santana, com trauma no joelho, não foi para Salvador.

➡️ Bahia x Corinthians: onde assistir ao confronto pelo Campeonato Brasileiro

O atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria seguem em transição física e ainda não reúnem condições de jogo. Outro desfalque confirmado é o atacante Kayke. O jovem se recupera de uma grave lesão no joelho e ainda não tem condições de retornar aos gramados.

continua após a publicidade

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Fernando Diniz durante treino do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento de Bahia x Corinthians no Brasileirão

Bahia ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados em 19 partidas. A equipe soma oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos, o que resulta em saldo positivo de quatro gols e aproveitamento de 52% na competição.

continua após a publicidade

Já o Corinthians aparece na sétima posição da tabela, com 27 pontos em 19 jogos. A campanha alvinegra é de sete vitórias, seis empates e seis derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos. O time tem saldo positivo de dois gols e registra aproveitamento de 47% no Campeonato Brasileiro.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Diniz cumprimenta Rogério Ceni

Corinthians

Corinthians x Bahia: Diniz leva a melhor sobre Ceni, mas tenta quebrar tabu em Salvador

Há 9 horas
Meia Rodrigo Garro durante treino do Corinthians

Corinthians

Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Bahia

Há 21 horas
O meio-campista Breno Bidon durante partida do Corinthians

Corinthians

Vai sair? Empresário abre o jogo sobre futuro de Bidon no Corinthians

Há 1 dia
Arte da partida entre Bahia x Corinthians

Onde Assistir

Bahia x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 dia
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians

Corinthians

Cacá atinge metas, e Vitória terá de comprar zagueiro do Corinthians

Há 1 dia
Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Futebol Nacional

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Há 1 dia
Mais LANCE!
Libertadores 2022 - Troféu

Campeões da Libertadores utilizarão patches com anos dos títulos

Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Fernando Diniz em partida na Neo Química Arena

Inspirado em finalistas da Copa, Corinthians de Diniz dobra aproveitamento e salta no Brasileirão

Rafael Leão durante treino no Corinthians

Astro do Milan, Rafael Leão treina no CT do Corinthians

Gui Negão comemora gol com a camisa do Corinthians

Corinthians recusa proposta do futebol espanhol por Gui Negão

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians

Ídolo do Corinthians defende renovação de Memphis: 'Adoro ele'

Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians inicia preparação para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão

Renato Gaúcho sentado no banco de reservas durante jogo do Vasco na Copa Sul-Americana

Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, antes da partida contra o Remo

Corinthians paga R$ 1,1 milhão à Fifa e encerra um dos transfer bans

Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Europeus repercutem impasse entre Memphis e Corinthians: 'Dias contados'

Diretoria do Corinthians reunida antes do duelo contra o Remo

Corinthians recusa proposta de R$ 5,6 milhões por Pedro Milans

Zakaria Labyad em ação durante Corinthians e Remo

Zakaria Labyad vira assunto após vitória do Corinthians: 'Chegou de vez'

Yuri Alberto comemora gol pelo Corinthians

Yuri Alberto transforma incertezas em gols e comanda vitória do Corinthians