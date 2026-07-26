Ricardinho critica atitude de Neymar em Santos x Chapecoense: 'Não pode' Peixe empatou no final e saiu com 1 ponto da Vila Belmiro

Ricardinho criticou o cartão amarelo recebido por Neymar no empate entre Santos e Chapecoense, por 2 a 2, na Vila Belmiro. O camisa 10 foi advertido por reclamação, estava pendurado e, com isso, não enfrentará o Athletico Paranaense na próxima rodada, também na Vila Belmiro.

Durante a transmissão da Globo, o comentarista afirmou que Neymar não poderia ter recebido um cartão dessa forma, principalmente pela importância que tem para o Santos. O atacante marcou os dois gols santistas na partida entre Santos e Chapecoense, sendo o primeiro em jogada individual e o segundo em cobrança de pênalti nos minutos finais.

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— Não pode levar cartão amarelo o atacante, numa situação como essa, por reclamação, né? Eu falo isso porque o Neymar é importante para o Santos. Hoje o gol do Santos contra a Chapecoense foi numa jogada individual dele — disse Ricardinho.

— E as questões, seja pessoal, do jogo, de uma entrada, não pode estar acima das questões coletivas do time. Ele acaba prejudicando o time, né? O time precisa dele, principalmente na situação em que está no campeonato, principalmente na produtividade ou na falta de produtividade que o time do Santos tem nesse momento — completou.

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Neymar lamenta lance em Santos x Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress) ORG XMIT: MARCO MIATELO

Como foi o jogo entre Santos e Chapecoense

O Santos foi amplamente superior durante a primeira etapa na Vila Belmiro. Com uma formação mais agressiva, o Peixe demorou alguns minutos para encaixar seu jogo, mas assumiu o controle da partida aos poucos e passou a criar as principais oportunidades. Neymar foi o principal articulador das ações ofensivas, carregando a bola e procurando os companheiros no ataque. O camisa 10 tentou três finalizações antes de encontrar as redes em uma jogada de qualidade: após tabelar com Barreal dentro da área, bateu colocado e apenas tirou o goleiro da jogada para colocar o Santos em vantagem contra a Chapecoense. Na celebração, Neymar simulou uma distribuição de cartas, em alusão às críticas que recebeu por participar de partidas de pôquer durante a semana.

A Chapecoense, mais recuada que o Santos, encontrou uma boa oportunidade para buscar o empate aos 38 minutos. Depois de uma falha da defesa santista, o lateral Fernando apareceu praticamente livre na pequena área, mas não conseguiu acertar o alvo. A equipe catarinense ainda finalizou uma segunda vez, com Tubarão, já nos instantes finais antes do intervalo.

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De maneira geral, porém, a Chapecoense pouco ameaçou a meta defendida por Brazão. O Santos, por sua vez, ainda tenta ganhar entrosamento com a nova configuração do time, que conta com Neymar mais avançado e Bontempo desempenhando a função de segundo volante em Santos x Chapecoense. Apesar do domínio territorial e da maior iniciativa, a equipe ainda precisa melhorar a presença no último terço do campo e ter mais precisão na hora de concluir as jogadas.

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Na volta para a segunda etapa, o treinador da Chapecoense, Rafael Lacerda, promoveu três substituições, tornando a equipe mais ofensiva em campo. O resultado das alterações não demorou para aparecer. Aos cinco, Giovanni Augusto invadiu a área pela direita e cruzou para Marcinho, livre, tocar no canto de Gabriel Brazão e empatar. Dez minutos depois, em jogada idêntica, a Chape virou após Bolasie cruzar e o zagueiro João Ananias fazer contra.

O jogo seguiu na mesma toada, com os visitantes sem sustos. Até que Caballero foi derrubado na área. Pênalti que Neymar cobrou com categoria para empatar.