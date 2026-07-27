Corinthians é denunciado pelo STJD e pode ser punido Clube responderá por invasão de campo após duas crianças entrarem no gramado

O Corinthians foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da invasão de torcedores na partida contra o Remo, disputada no dia 23 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto marcou o retorno do clube aos gramados após a pausa para a Copa do Mundo.

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A denúncia foi apresentada após o registro feito em súmula pelo árbitro Lucas Casagrande (AB-PRO/PR) ao fim da partida.

— Informo que, após o encerramento do jogo, foi observada a invasão de campo de duas crianças com camisetas do Corinthians. As mesmas foram em direção aos jogadores do Corinthians para pedir camisetas, sendo rapidamente contidas por agentes de segurança — disse o árbitro.

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O clube será julgado com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da responsabilidade das equipes por falhas na prevenção e repressão à invasão de campo. Caso seja condenado, o Timão poderá receber multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, com o tribunal levando em consideração as circunstâncias do episódio para definir a eventual penalidade.

Corinthians venceu o Remo por 3 a 0 (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Veja o código em que o Corinthians foi enquadrado

Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009).

I - desordens em sua praça de desporto; (AC).

II - invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; (AC).

III - lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. (AC).

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PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Remo também foi denunciado pela Procuradoria do STJD por causa do atraso no retorno para o segundo tempo da partida. O clube responderá pelo descumprimento do regulamento da competição em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

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