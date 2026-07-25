Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Bahia Fernando Diniz terá o retorno do capitão Rodrigo Garro

O Corinthians encerrou, neste sábado (25), a preparação para o confronto contra o Bahia, marcado para este domingo (26), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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As atividades começaram com um vídeo de instruções táticas na sala de preleção do CT Joaquim Grava. Em seguida, os jogadores realizaram uma ativação na academia, aquecimento no gramado e participaram de dois trabalhos táticos comandados pelo técnico Fernando Diniz. A comissão técnica também promoveu um treinamento de bolas paradas.

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Para a partida, Diniz contará com o retorno do meia Rodrigo Garro, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Remo. Já o volante Raniele voltou a treinar com o restante do elenco após se recuperar de uma torção no tornozelo e de um ferimento no joelho sofridos durante o treinamento da última segunda-feira (20). O jogador disputa uma vaga no time com Allan.

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O atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria seguem em transição física e ainda não reúnem condições de jogo. Já o zagueiro João Pedro Tchoca continua em recuperação de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal. Apesar de já realizar atividades no gramado, o defensor ainda cumpre o cronograma de recuperação e permanece fora da partida.

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Outro desfalque confirmado é o atacante Kayke. O jovem se recupera de uma grave lesão no joelho e ainda não tem condições de retornar aos gramados.

Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

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Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento de Bahia x Corinthians no Brasileirão

O Bahia ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados em 19 partidas. A equipe soma oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos, o que resulta em saldo positivo de quatro gols e aproveitamento de 52% na competição.

Já o Corinthians aparece na sétima posição da tabela, com 27 pontos em 19 jogos. A campanha alvinegra é de sete vitórias, seis empates e seis derrotas, com 21 gols marcados e 19 sofridos. O time tem saldo positivo de dois gols e registra aproveitamento de 47% no Campeonato Brasileiro.

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