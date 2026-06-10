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Família de Lucas Flora prioriza bem-estar e adota cautela após deixar Corinthians

Sem pressa para definir o futuro, familiares decidem preservá-lo do impacto dos bastidores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
10/06/2026 15:57
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Lucas Flora estava no Corinthians desde 2021 (Foto: Reprodução/Instagram)
Lucas Flora estava no Corinthians desde 2021 (Foto: Reprodução/Instagram)

Após anunciar a saída de Lucas Flora, de 12 anos, das categorias de base do Corinthians, a família do garoto decidiu colocar um pé no freio e repensar os próximos passos antes de qualquer decisão.

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    • Em contato com o Lance!, Flávio Flora, pai do jogador, revelou que recebeu contatos de outros clubes após as informações de que Lucas estava de saída do Corinthians.

    — O Flora ama jogar bola, isso todo mundo sabe. Mas, antes de qualquer coisa, ele é meu filho e tem apenas 12 anos. Depois de tudo o que aconteceu, a gente entende que o melhor agora é respirar um pouco, cuidar dele e deixar as coisas acontecerem no tempo certo. Graças a Deus, tem muita gente acompanhando a trajetória dele, e alguns clubes importantes já demonstraram interesse. Isso nos deixa felizes, porque é um reconhecimento do talento e da dedicação que ele sempre teve — disse Flávio Flora em exclusividade ao Lance!.

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    A reportagem apurou que existe preocupação com a saúde mental do garoto e com o excesso de exposição nos últimos dias. A família decidiu, neste momento, segurar qualquer conversa sobre propostas ou mudança de clube e priorizar o bem-estar de Lucas, especialmente por se tratar de um atleta de apenas 12 anos.

    Os familiares entendem que, após tudo o que aconteceu, o mais importante é preservar a saúde emocional, a tranquilidade e o processo de formação de Flora, dentro e fora de campo. A avaliação é de que o foco deve estar no desenvolvimento do jogador, sem pressa para definir os próximos passos da carreira.

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    — Mas a verdade é que não temos pressa. O Flora ainda é uma criança, e não queremos tomar nenhuma decisão no calor do momento. Agora, o mais importante é que ele esteja bem, feliz e tranquilo para continuar fazendo o que mais ama, que é jogar futebol. O resto, a gente vai avaliar com calma, como família, pensando sempre no que for melhor para o futuro dele — completou o pai.

    Flora deixou o Corinthians, segundo o pai (Foto: Reprodução/Instagram)
    Flora deixou o Corinthians, segundo o pai (Foto: Reprodução/Instagram)

    Carreira de Lucas Flora

    Lucas Flora chegou ao Corinthians em 2021 e rapidamente passou a ser apontado como uma das principais promessas das categorias de base do clube. Além do destaque dentro de campo, o meia também acumula grande popularidade nas redes sociais, onde soma mais de 400 mil seguidores.

    Em 2024, o jogador recebeu uma proposta para se transferir ao Palmeiras, mas optou por permanecer no Corinthians. O jovem ainda mantém contrato de patrocínio com a Nike, fornecedora de material esportivo que também veste o clube alvinegro.

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