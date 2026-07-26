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Diniz defende Corinthians após empate com o Bahia: 'Não nos faltou vontade'

Timão saiu de Salvador com um ponto conquistado na partida válida pelo Brasileirão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/07/2026 20:09
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Fernando Diniz, técnico do Corinthians durante partida contra o Bahia
Diniz explica atuação abaixo do Corinthians e valoriza empate com o Bahia (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

O técnico Fernando Diniz tentou explicar os motivos que fizeram o Corinthians ter uma atuação abaixo do esperado no empate por 1 a 1 com o Bahia, neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão até abriu o placar, mas viu o Bahia dominar a maior parte da partida, chegar ao empate e ainda ter três gols anulados. Apesar da atuação, Diniz elogiou a entrega e a dedicação do elenco.

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— Teve viagem, descanso e calor. Chega aqui para pressionar a saída do Bahia é difícil. O Bahia foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. Foi um jogo disputado, mas sem ter protagonista. Eles tiveram mais posse, mais controle da bola. Ficou tão evidenciado que a parte física pesou que jogamos melhor depois que começamos a mudar. Ganhamos as segundas bolas e ficamos mais perto de fazer o gol do que o Bahia — disse o técnico Fernando Diniz após o jogo.

— Não perdemos dois pontos, não nos faltou um pingo de vontade. Foi difícil jogar na quinta de noite e vir aqui no sábado pela tarde. Não tivemos tempo de descanso. Com todas as circunstâncias do jogo, conseguimos nos superar e levar um ponto daqui. Queríamos mais, mas temos que seguir. Não foi um jogo ruim. O Bahia tem tudo em dia, tem condições, tem banco, tem um bom técnico e é um bom time — seguiu.

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O jogo também ficou marcado pelo clima quente entre os jogadores. No intervalo, atletas das duas equipes trocaram empurrões e protagonizaram uma confusão generalizada nos arredores do gramado. 

— Passou um pouco do tom ali. Ainda bem que no segundo tempo não teve. Não mudou muito a característica, não achei um jogo bonito, teve muita pouca chance de gol. No segundo tempo, todo mundo voltou pensando em jogar bola e não em arrumar confusão — explicou Diniz.

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— A arbitragem (Ramon Abatti Abel) teve critério no jogo, isso é importante. Obviamente, achei que se o jogo tivesse sido coibido com cartões no primeiro tempo, o ritmo baixaria — concluiu.

Kaio César e Santiago Mingo durante disputa de bola
Clima esquenta em Bahia x Corinthians com tumulto entre jogadores (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Bahia x Corinthians

Com o resultado, o Corinthians caiu para a 8ª colocação, com 28 pontos conquistados. O Bahia subiu uma posição e aparece provisoriamente na 5ª colocação, com 31 pontos, já que a rodada ainda não está completa.

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Na próxima semana, o Timão recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena, na quinta-feira (30), às 19h30. Já o Esquadrão visita o Fluminense um dia antes, no Maracanã, às 21h30.

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