Cacá atinge metas, e Vitória terá de comprar zagueiro do Corinthians
Timão vai receber cerca de R$ 15 milhões pela negociação
O Vitória vai exercer a opção de compra do zagueiro Cacá, que está emprestado pelo Corinthians, ao fim da temporada. A confirmação foi feita pelo diretor de futebol do clube, Sérgio Papellin.
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O defensor atingiu as metas previstas no contrato de empréstimo. Com isso, o Vitória terá de desembolsar cerca de R$ 15 milhões para adquirir os direitos do jogador em definitivo.
— Vamos alinhar com o Corinthians só o modelo de pagamento, como é que vai ser feito. Já é uma contratação que nós vamos ter que acertar de qualquer jeito, porque cumpriu as metas estabelecidas — comentou em entrevista ao canal Canto Rubro-Negro.
— O torcedor tem que entender que o Vitória tem limitações financeiras. Não podemos ser irresponsáveis de assumir compromissos que não podemos arcar. Então, à medida que a gente vai conseguindo algum recurso, nós vamos acertando os pagamentos que nós temos que fazer para as contratações — acrescentou.
Números de Cacá pelo Vitória
Titular desde que chegou ao Vitória, o zagueiro Cacá soma 22 partidas na temporada e marcou um gol. Além da contribuição ofensiva, o defensor se destaca pelos números defensivos, com 104 cortes, média de 4,7 por jogo, e 78 bolas recuperadas, o equivalente a 3,6 por partida. Nos duelos, registra aproveitamento de 43%, enquanto mantém 89% de precisão nos passes. O desempenho rende ao jogador nota média de 6,71 no Sofascore.
Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Cacá se transferiu ao futebol japonês em 2021. Após duas temporadas no país asiático, ele retornou ao Brasil para defender o Athletico, sua última equipe antes de assinar com o Corinthians.
Validade do empréstimo: 31/12/2026
Contrato com o Corinthians: 31/12/2028
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Números pelo Corinthians
- 71 jogos
- 8 gols
- 1 assistência
- 282 cortes (4.0 p/j.)
- 71 desarmes (1.0 p/j.)
- 198 bolas recuperadas (2.8 p/j.)
- 1 erro que levou a gol
- 59% duelos ganhos
- 91% de acerto no passe
- 6.98 Nota Sofascore
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