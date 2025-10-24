menu hamburguer
Corinthians

Corinthians anuncia aditivo em contrato de joia e reforça blindagem de jovens

Iago Machado é uma das promessas da base alvinegra

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 24/10/2025
18:06
Corinthians
Corinthians anunciou aditivo com jovem da base (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)
O Corinthians anunciou um aditivo no contrato de Iago Machado, promessa da equipe sub-17. O zagueiro de 16 anos, tido como uma das maiores joias das categorias de base alvinegra, possui contrato até abril de 2028.

A intenção do aditivo foi aumentar valores do contrato, consequentemente a multa, e assim proteger o jogador do interesse de outras equipes. O Corinthians adota essa prática desde a saída prematura de Kauê Furquim para o Bahia, por um valor baixo, visto que o valor da rescisão corresponde a 200 vezes o valor do salário mensal.

Na atual temporada, Iago Machado realizou 38 partidas pela equipe sub-17, com nove gols marcados. O zagueiro ainda disputou um jogo pelo time sub-20. O zagueiro valorizou a mudança no contrato.

- Entre tantos sonhos, quero ser campeão vestindo essa camisa em frente à Fiel na Neo Química Arena. Meu sentimento é de muita gratidão por tudo o que o Corinthians me proporciona para que eu possa manter o foco dentro de campo e assim conquistar meus objetivos - disse em entrevista ao canal oficial do Corinthians.

Iago Machado Joia da base
Zagueiro da base alvinegra assinou aditivo no contrato com o Timão (Foto: Divulgação/Corinthians)

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, destacou a valorização com o atleta da base e o potencial de Iago Machado. Além disso, destacou a importância das categorias de base para a equipe profissional. Atualmente, o clube mantém negociações com outros atletas, entre eles, o atacante Gui Bom.

- Temos vários atletas oriundos da base na equipe profissional. Nosso papel é dar condições para que os jogadores se desenvolvam e possam chegar ao time de cima. O objetivo da gestão é preparar, revelar e valorizar, e com o Iago, que é um dos garotos de maior potencial da nossa base, não poderia ser diferente - destacou o presidente do Corinthians.

