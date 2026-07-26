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Corinthians encaminha renovação de contrato com Memphis Depay

Clube alvinegro acerta os últimos detalhes do acordo e aguarda assinatura

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
26/07/2026 22:45
Atualizado há 0 minutos
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Memphis Depay faz sinal de positivo
Memphis Depay deve ter o contrato renovado com o Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O Corinthians deu mais um importante passo para a renovação de contrato com o meio-campista Memphis Depay. Nas últimas horas, o Timão acertou detalhes da negociação e recebeu o "sim" do jogador para dar sequência ao acordo. 

Internamente, o Corinthians mantém cautela e pretende se pronunciar apenas após a assinatura do contrato entre as partes. Apesar disso, o clube demonstra otimismo quanto ao desfecho positivo da negociação.

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O principal impasse entre as partes estava na duração do contrato. Enquanto Memphis defendia um vínculo de três temporadas, o Corinthians propunha um acordo de dois anos. O holandês, no entanto, topou o vínculo por duas temporadas.

Outro ponto importante da negociação envolve a dívida do clube com o jogador. Na contraproposta apresentada por Memphis, o atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Corinthians lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe.

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Além disso, Memphis concordou em reduzir significativamente o salário em relação ao contrato atual. O novo acordo também prevê a manutenção de bonificações por metas esportivas, mas com valores inferiores aos estabelecidos no vínculo vigente.

Memphis ainda colocou sua equipe à disposição para colaborar com o Corinthians na busca por parceiros comerciais e financeiros. A iniciativa tem como objetivo ajudar o clube a viabilizar a continuidade do projeto e amenizar a grave crise financeira enfrentada pela diretoria.

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A contraproposta do jogador também inclui a realização de ações de marketing em conjunto com o Corinthians, buscando fortalecer a imagem do clube e ampliar receitas em um momento de crise financeira.

Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay retorna ao Brasil nesta semana (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Quando retorna ao Brasil?

Corinthians definiu a data para a chegada do atacante Memphis Depay, que no momento está de férias após a disputa da Copa do Mundo. A expectativa é de que o jogador retorne ao Brasil nesta semana.

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As férias de Memphis completaram 25 dias no sábado (25). O atacante recebeu um período de descanso após a disputa da Copa do Mundo, torneio em que defendeu a seleção da Holanda. O jogador se apresentou à equipe nacional no dia 31 de maio e permaneceu em atividade até a eliminação para o Marrocos, em 29 de junho.

Desde a queda da seleção holandesa na Copa, já se passaram 27 dias. Nesse período, Memphis permaneceu de férias, assim como outros atletas que participaram da competição, enquanto o Corinthians retomou os treinamentos e voltou a disputar o Campeonato Brasileiro.

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Memphis Depay pelo Corinthians

  1. 79 jogos (62 titular)
  2. 5436 minutos jogados (68 mins por jogo)
  3. 20 gols
  4. 15 assistências
  5. 155 mins p/ participar de gol
  6. 161 finalizações (68 no gol) no total
  7. 2.0 finalizações por jogo
  8. 8.1 finalizações p/ marcar gol
  9. 30% conversão de chances claras
  10. 22 grandes chances criadas
  11. 1.4 passe decisivo por jogo
  12. 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
  13. 37% eficiência nos duelos
  14. 1.0 faltas sofridas por jogo
  15. 1 pênalti sofrido
  16. Nota Sofascore 7.00

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