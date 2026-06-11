Memphis, Lingard e mais: quem do Corinthians ainda pode trocar de clube no Brasileirão? Lista conta com mais de 20 nomes com possibilidade de transferência

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O Corinthians tem 12 jogadores no elenco que já completaram 13 partidas com a camisa do clube no Campeonato Brasileiro e, por isso, não podem mais atuar por outras equipes na competição. Com isso, diminui a possibilidade de negociação desses nomes dentro da Série A.

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A lista conta com o goleiro Hugo Souza; os zagueiros Gustavo Henrique e Gabriel Paulista; os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu; os volantes Raniele, André e Allan; os meias Rodrigo Garro, Breno Bidon e Carrillo; e o atacante Yuri Alberto. Esses jogadores já não podem mais defender outra equipe no Brasileirão.

Desses nomes, nove são considerados titulares absolutos: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheuzinho, Matheus Bidu, Raniele, Rodrigo Garro, Bidon e Yuri Alberto. André e Carrillo alternam nas escolhas de Fernando Diniz, enquanto Allan é tratado como reserva imediato de Raniele.

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O principal nome entre os atletas que ainda podem mudar de clube é Memphis Depay, atacante que atuou em oito partidas. Em meio às incertezas sobre uma eventual renovação contratual, o holandês já afirmou que pretende permanecer no clube no segundo semestre, mas ainda não assinou a extensão de vínculo.

Também aparecem no elenco o zagueiro Iago Machado, o lateral João Vitor Jacaré, os meio-campistas Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim, além do atacante Nícollas. Todos são das categorias de base, integram o grupo que treina com o elenco profissional e chegaram a ser relacionados, mas ainda não estrearam.

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Por fim, outros jogadores ainda podem ser negociados na janela de transferências e despertam interesse de clubes da Série A, como Gui Negão, atacante alvo do Internacional. O zagueiro André Ramalho e o atacante Pedro Raul, que também receberam sondagens, seguem com situação indefinida no elenco.

Lista dos nomes que já completaram 13 jogos (ou mais) pelo Corinthians no Brasileirão 2026 (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

Corinthians: veja abaixo a lista completa

Não podem jogador por outras equipes no Brasileirão ❌

Rodrigo Garro - 18

Hugo Souza - 16

Raniele - 16

Breno Bidon - 16

Gustavo Henrique - 15

Matheus Bidu - 15

Gabriel Paulista - 14

Yuri Alberto - 14

Matheuzinho - 14

André - 14

André Carrillo - 14

Allan - 13

Podem jogador por outras equipes no Brasileirão ✅

Matheus Pereira - 11 Jesse Lingard - 9 Memphis Depay - 8 Vitinho - 8 Pedro Raul - 8 Dieguinho - 8 Zakaria Labyad - 8 André Ramalho - 6 Fabricio Angileri - 6 Kaio César - 6 Kayke - 6 Gui Negão - 5 Charles - 4 Pedro Milans - 3 João Pedro Tchoca - 2 Kauê Camargo - 2 Alex Santana - 1 Iago Machado - 0 Jacaré - 0 Felipe Longo - 0 Hugo - 0 Bahia - 0 Nícollas - 0

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