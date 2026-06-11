Memphis, Lingard e mais: quem do Corinthians ainda pode trocar de clube no Brasileirão?
Lista conta com mais de 20 nomes com possibilidade de transferência
O Corinthians tem 12 jogadores no elenco que já completaram 13 partidas com a camisa do clube no Campeonato Brasileiro e, por isso, não podem mais atuar por outras equipes na competição. Com isso, diminui a possibilidade de negociação desses nomes dentro da Série A.
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A lista conta com o goleiro Hugo Souza; os zagueiros Gustavo Henrique e Gabriel Paulista; os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu; os volantes Raniele, André e Allan; os meias Rodrigo Garro, Breno Bidon e Carrillo; e o atacante Yuri Alberto. Esses jogadores já não podem mais defender outra equipe no Brasileirão.
Desses nomes, nove são considerados titulares absolutos: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheuzinho, Matheus Bidu, Raniele, Rodrigo Garro, Bidon e Yuri Alberto. André e Carrillo alternam nas escolhas de Fernando Diniz, enquanto Allan é tratado como reserva imediato de Raniele.
O principal nome entre os atletas que ainda podem mudar de clube é Memphis Depay, atacante que atuou em oito partidas. Em meio às incertezas sobre uma eventual renovação contratual, o holandês já afirmou que pretende permanecer no clube no segundo semestre, mas ainda não assinou a extensão de vínculo.
Também aparecem no elenco o zagueiro Iago Machado, o lateral João Vitor Jacaré, os meio-campistas Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim, além do atacante Nícollas. Todos são das categorias de base, integram o grupo que treina com o elenco profissional e chegaram a ser relacionados, mas ainda não estrearam.
Por fim, outros jogadores ainda podem ser negociados na janela de transferências e despertam interesse de clubes da Série A, como Gui Negão, atacante alvo do Internacional. O zagueiro André Ramalho e o atacante Pedro Raul, que também receberam sondagens, seguem com situação indefinida no elenco.
Corinthians: veja abaixo a lista completa
Não podem jogador por outras equipes no Brasileirão ❌
- Rodrigo Garro - 18
- Hugo Souza - 16
- Raniele - 16
- Breno Bidon - 16
- Gustavo Henrique - 15
- Matheus Bidu - 15
- Gabriel Paulista - 14
- Yuri Alberto - 14
- Matheuzinho - 14
- André - 14
- André Carrillo - 14
- Allan - 13
Podem jogador por outras equipes no Brasileirão ✅
- Matheus Pereira - 11
- Jesse Lingard - 9
- Memphis Depay - 8
- Vitinho - 8
- Pedro Raul - 8
- Dieguinho - 8
- Zakaria Labyad - 8
- André Ramalho - 6
- Fabricio Angileri - 6
- Kaio César - 6
- Kayke - 6
- Gui Negão - 5
- Charles - 4
- Pedro Milans - 3
- João Pedro Tchoca - 2
- Kauê Camargo - 2
- Alex Santana - 1
- Iago Machado - 0
- Jacaré - 0
- Felipe Longo - 0
- Hugo - 0
- Bahia - 0
- Nícollas - 0
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