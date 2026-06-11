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Memphis, Lingard e mais: quem do Corinthians ainda pode trocar de clube no Brasileirão?

Lista conta com mais de 20 nomes com possibilidade de transferência

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/06/2026 06:00
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Elenco do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Elenco do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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O Corinthians tem 12 jogadores no elenco que já completaram 13 partidas com a camisa do clube no Campeonato Brasileiro e, por isso, não podem mais atuar por outras equipes na competição. Com isso, diminui a possibilidade de negociação desses nomes dentro da Série A.

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    A lista conta com o goleiro Hugo Souza; os zagueiros Gustavo Henrique e Gabriel Paulista; os laterais Matheuzinho e Matheus Bidu; os volantes Raniele, André e Allan; os meias Rodrigo Garro, Breno Bidon e Carrillo; e o atacante Yuri Alberto. Esses jogadores já não podem mais defender outra equipe no Brasileirão.

    Desses nomes, nove são considerados titulares absolutos: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheuzinho, Matheus Bidu, Raniele, Rodrigo Garro, Bidon e Yuri Alberto. André e Carrillo alternam nas escolhas de Fernando Diniz, enquanto Allan é tratado como reserva imediato de Raniele.

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    O principal nome entre os atletas que ainda podem mudar de clube é Memphis Depay, atacante que atuou em oito partidas. Em meio às incertezas sobre uma eventual renovação contratual, o holandês já afirmou que pretende permanecer no clube no segundo semestre, mas ainda não assinou a extensão de vínculo.

    Também aparecem no elenco o zagueiro Iago Machado, o lateral João Vitor Jacaré, os meio-campistas Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim, além do atacante Nícollas. Todos são das categorias de base, integram o grupo que treina com o elenco profissional e chegaram a ser relacionados, mas ainda não estrearam.

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    Por fim, outros jogadores ainda podem ser negociados na janela de transferências e despertam interesse de clubes da Série A, como Gui Negão, atacante alvo do Internacional. O zagueiro André Ramalho e o atacante Pedro Raul, que também receberam sondagens, seguem com situação indefinida no elenco.

    Lista dos nomes que já completaram 13 jogos (ou mais) pelo Corinthians no Brasileirão 2026 (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)
    Lista dos nomes que já completaram 13 jogos (ou mais) pelo Corinthians no Brasileirão 2026 (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

    Corinthians: veja abaixo a lista completa

    Não podem jogador por outras equipes no Brasileirão ❌

    • Rodrigo Garro - 18
    • Hugo Souza - 16
    • Raniele - 16
    • Breno Bidon - 16
    • Gustavo Henrique - 15
    • Matheus Bidu - 15
    • Gabriel Paulista - 14
    • Yuri Alberto - 14
    • Matheuzinho - 14
    • André - 14
    • André Carrillo - 14
    • Allan - 13

    Podem jogador por outras equipes no Brasileirão ✅

    1. Matheus Pereira - 11
    2. Jesse Lingard - 9
    3. Memphis Depay - 8
    4. Vitinho - 8
    5. Pedro Raul - 8
    6. Dieguinho - 8
    7. Zakaria Labyad - 8
    8. André Ramalho - 6
    9. Fabricio Angileri - 6
    10. Kaio César - 6
    11. Kayke - 6
    12. Gui Negão - 5
    13. Charles - 4
    14. Pedro Milans - 3
    15. João Pedro Tchoca - 2
    16. Kauê Camargo - 2
    17. Alex Santana - 1
    18. Iago Machado - 0
    19. Jacaré - 0
    20. Felipe Longo - 0
    21. Hugo - 0
    22. Bahia - 0
    23. Nícollas - 0

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