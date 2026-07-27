Corinthians vive semana decisiva para assinar renovação com Memphis Negociação está perto de um desfecho positivo após avanço nas conversas entre as partes

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O Corinthians vive uma semana decisiva para definir a permanência de Memphis Depay. A expectativa é de que o meia-atacante desembarque no Brasil nos próximos dias e, caso tudo transcorra conforme o planejado, assine um novo contrato com o clube.

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O principal impasse entre as partes estava na duração do contrato. Enquanto Memphis defendia um vínculo de três temporadas, o Corinthians propunha um acordo de dois anos. O holandês, no entanto, topou o vínculo por duas temporadas.

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O principal impasse entre as partes estava na duração do contrato. Enquanto Memphis defendia um vínculo de três temporadas, o Corinthians propunha um acordo de dois anos. A solução encontrada foi um contrato de dois anos, com cláusula que prevê a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Outro ponto importante da negociação envolve a dívida do clube com o jogador. Na contraproposta apresentada por Memphis, o atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Corinthians lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe.

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Além disso, Memphis concordou em reduzir significativamente o salário em relação ao contrato atual. O novo acordo também prevê a manutenção de bonificações por metas esportivas, mas com valores inferiores aos estabelecidos no vínculo vigente.

Memphis ainda colocou sua equipe à disposição para colaborar com o Corinthians na busca por parceiros comerciais e financeiros. A iniciativa tem como objetivo ajudar o clube a viabilizar a continuidade do projeto e amenizar a grave crise financeira enfrentada pela diretoria.

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A contraproposta do jogador também inclui a realização de ações de marketing em conjunto com o Corinthians, buscando fortalecer a imagem do clube e ampliar receitas em um momento de crise financeira.

Memphis Depay ao lado de Osmar Stabile durante encontro (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O ciclo de Memphis Depay pelo Corinthians

Desde que chegou ao clube, o holandês soma 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, com participação direta em gol a cada 155 minutos. Apesar da queda recente de rendimento, os números gerais ainda mostram um jogador decisivo e influente ofensivamente.

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2024: o início

Memphis Depay disputou 14 partidas pelo Corinthians em 2024, sendo 11 como titular, com sete gols e quatro assistências. O atacante acumulou 990 minutos em campo, média de 70 por jogo, e participou diretamente de um gol a cada 90 minutos. Ao todo, foram 35 finalizações, 15 delas no alvo, média de 2,5 chutes por partida e 5,0 finalizações para marcar um gol.

O camisa 10 registrou 40% de conversão de chances claras, criou quatro grandes oportunidades, teve média de 1,4 passe decisivo e 1,4 drible certo por jogo, além de 41% de eficiência nos duelos. Memphis terminou a temporada com nota média 7.24 no Sofascore.

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2025: temporada de afirmação

Em 2025, Memphis Depay viveu seu melhor momento pelo Corinthians. O atacante disputou 51 partidas, sendo 40 como titular, com 12 gols e 10 assistências. Ao todo, foram 3.596 minutos em campo, média de 70 por jogo, além de participação direta em gol a cada 163 minutos.

O holandês ainda registrou 109 finalizações, 47 delas no alvo, média de 2,1 chutes por partida e 34% de conversão de grandes chances. Na criação ofensiva, contribuiu com 13 grandes chances criadas e 1,5 passe decisivo por jogo. Memphis terminou o ano com nota média 7.05 no Sofascore e conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

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2026: lesões atrapalham rendimento

Em 2026, Memphis soma 14 jogos, 11 deles como titular, com um gol e uma assistência. O atacante esteve em campo por 850 minutos, média de 60 por partida, e participou diretamente de um gol a cada 425 minutos. Também acumula 17 finalizações, sendo seis no gol, além de cinco grandes chances criadas e média de 1,4 passe decisivo por jogo.

O camisa 10 teve parte da temporada afetada por uma lesão que o tirou dos gramados por um período. Mesmo assim, Memphis ainda conquistou a Supercopa Rei e possui nota média 6.59 no Sofascore neste ano.

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Memphis Depay negocia renovação com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis Depay pelo Corinthians

79 jogos (62 titular) 5436 minutos jogados (68 mins por jogo) 20 gols 15 assistências 155 mins p/ participar de gol 161 finalizações (68 no gol) no total 2.0 finalizações por jogo 8.1 finalizações p/ marcar gol 30% conversão de chances claras 22 grandes chances criadas 1.4 passe decisivo por jogo 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo 37% eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.00

Quando retorna ao Brasil?

O Corinthians definiu a data para a chegada do atacante Memphis Depay, que no momento está de férias após a disputa da Copa do Mundo. A expectativa é de que o jogador retorne ao Brasil nesta semana.

As férias de Memphis completaram 25 dias no sábado (25). O atacante recebeu um período de descanso após a disputa da Copa do Mundo, torneio em que defendeu a seleção da Holanda. O jogador se apresentou à equipe nacional no dia 31 de maio e permaneceu em atividade até a eliminação para o Marrocos, em 29 de junho.

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Desde a queda da seleção holandesa na Copa, já se passaram 28 dias. Nesse período, Memphis permaneceu de férias, assim como outros atletas que participaram da competição, enquanto o Corinthians retomou os treinamentos e voltou a disputar o Campeonato Brasileiro.

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