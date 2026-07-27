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Atacante do Corinthians sofre lesão no joelho e vai passar por cirurgia

Vitinho passou por avaliação com especialista para confirmação do quadro

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
27/07/2026 14:39
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Vitinho durante treinamento
Vitinho durante treinamento do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

O Corinthians informou, nesta segunda-feira (27), que o atacante Vitinho sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. A tendência é que o jogador não volte a atuar na temporada de 2026, em razão do período de recuperação previsto para esse tipo de procedimento.

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A lesão aconteceu durante o treinamento da última sexta-feira (24). Após deixar a atividade, o atacante foi submetido a exames no sábado (25), que confirmaram o problema no joelho esquerdo.

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Nesta segunda-feira (27), Vitinho passou por consulta com o especialista em joelho, Dr. Moisés Cohen, que indicou a necessidade de intervenção cirúrgica para corrigir a lesão. A operação está marcada para a próxima quarta-feira (29).

O procedimento será realizado pelo próprio Dr. Moisés Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do Corinthians, Dr. Ricardo Galotti. Após a cirurgia, o atacante iniciará o processo de recuperação, que deve afastá-lo dos gramados pelos próximos meses.

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Recentemente, Vitinho havia iniciado a fase de transição física após se recuperar de um problema no quadril direito e de dores na coxa posterior. O atacante trabalhava para voltar a ficar à disposição da comissão técnica.

A última partida de Vitinho pelo Corinthians aconteceu no dia 30 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Peñarol, na Neo Química Arena. Desde então, o jogador permaneceu fora das partidas enquanto tratava os problemas físicos que antecederam a nova lesão no joelho.

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Vitinho durante disputa de bola
Atacante Vitinho sofreu lesão meniscal no joelho esquerdo (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

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Números de Vitinho pelo Corinthians

Desde que chegou ao CorinthiansVitinho soma 38 jogos disputados, sendo apenas 13 como titular. No período, o atacante marcou um gol e deu quatro assistências, com participação direta em um gol a cada 310 minutos em campo. Os números ofensivos refletem a dificuldade do jogador em se firmar na equipe principal desde sua promoção ao elenco profissional.

Além da baixa produção em gols, Vitinho registra média de 1,2 finalização por partida, com apenas 0,3 chute no alvo por jogo. O atacante tem 48% de aproveitamento nos dribles e ainda não converteu nenhuma das três grandes chances que recebeu. Com nota média de 6,88 no Sofascore, o camisa 11 ainda busca aumentar sua efetividade para conquistar mais espaço no time comandado por Fernando Diniz.

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