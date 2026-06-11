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Corinthians acelera tratativas para renovar com Gui Amorim, destaque da base

Meia de 18 anos tem vínculo apenas até julho de 2027

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/06/2026 12:49
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Gui Amorim é um dos destaques do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)
Gui Amorim é um dos destaques do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

O Corinthians negocia a renovação de contrato com o meia Gui Amorim, uma das joias das categorias de base do clube. As tratativas são conduzidas por Marcelo Paz, executivo de futebol do clube.

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    • O atual vínculo do jogador é válido apenas até julho do próximo ano. A expectativa é de que, com o novo acordo, o contrato seja estendido até o fim de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

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    A equipe do Parque São Jorge trabalha com a possibilidade de concluir a renovação ainda durante a pausa para a Copa do Mundo. Vale destacar que, em agosto do ano passado, o Corinthians formalizou um aditivo contratual com o meia, que à época atuava pela equipe Sub-17.

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    A informação sobre as negociações para renovar o contrato de Gui Amorim foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Lance!.

    Oportunidade no futebol profissional e contrato

    Gui Amorim teve a oportunidade de vivenciar o ambiente do futebol profissional ao ser relacionado para a partida entre Corinthians e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o atleta, então com 17 anos, integrou a delegação do elenco principal. A partida terminou empatada em 1 a 1.

    Nas redes sociais, o jovem compartilhou registros do momento, incluindo imagens ao lado de Memphis Depay, um dos principais nomes do atual elenco do Timão. Outras imagens também mostram Gui Amorim passando pelo tradicional "trote", com Carrillo raspando a cabeça do meio-campista do Timão.

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    Gui Amorim e Memphis no profissional (Foto: Reprodução/Instagram)
    Gui Amorim e Memphis no profissional (Foto: Reprodução/Instagram)

    Carreira de Gui Amorim e números no Corinthians

    Gui Amorim nasceu no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, e deu os primeiros passos no futebol pelo Suzaninho F.C. Ainda nas categorias iniciais, o meio-campista passou por Palmeiras e Flamengo de Guarulhos, antes da chegada ao Timão.

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    O atleta chegou ao Corinthians aos 11 anos de idade para atuar no futsal e, na sequência, migrou para o campo no sub-12. Desde o sub-14, firmou-se como titular absoluto em sua posição, ganhando protagonismo e se destacando de forma consistente nas categorias sub-15 e sub-17 do clube.

    Pelo Corinthians, Gui Amorim foi vice-campeão paulista sub-15, competição em que se destacou com 15 assistências e 4 gols em 24 jogos. No sub-17, disputou o Campeonato Paulista, o Torneio da Andaluzia (Mundial de Clubes) e o Campeonato Brasileiro, somando 36 partidas, com 21 gols e 15 assistências.

    Em 2025, somando as categorias sub-17 e sub-20, Gui Amorim somou 20 gols e 15 assistências em 36 jogos na temporada. Já em 2026, são oito partidas com uma bola na rede e um passe para gol.

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